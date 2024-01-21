澳網／謝淑薇3連勝闖8強！激戰三盤、鏖戰逾2小時逆轉義大利組合
2024年澳洲網球公開賽女雙第三輪，「台比聯軍」謝淑薇／Elise Mertens今（21）日出戰義大利組合Sara Errani／Jasmine Paolini，雙方激戰三盤，鏖戰2小時又15分鐘，最終謝淑薇以3：6、6：3、7：5逆轉勝義大利組合，以3連勝之姿晉級8強。
記者路皓惟/綜合報導
第一盤謝淑薇／Mertens先聲奪人取得1：0領先，隨後雙方相互保發戰到3：3平手，關鍵第8局這對「台比聯軍」先遭到破發，Sara Errani／Jasmine Paolini一鼓作氣連拿兩局，謝淑薇／Mertens以3：6丟掉首盤。
第二盤謝淑薇和Mertens開局連保帶破，迅速取得3：0領先，雖然第5局義大利組合回敬一次破發，但下一局台比聯軍實現該局第二次破發，保持4：2的領先，之後雙方進入保發節奏，謝淑薇／Mertens順利以6：3扳回一城。
決勝盤雙方各有一次破發，戰成5：5平手，接著謝淑薇／Mertens強勢表現再度完成破發，拿下關鍵第11局，最後台比聯軍把握3個賽末點機會，以7：5鎖定比賽勝利，搶下晉級8強的門票。
去年謝淑薇重返賽場，先後於法網和溫網贏得女雙冠軍，締造罕見的「海峽大滿貫」紀錄，這位台灣網球一姐手握6座大滿貫冠軍，今年澳網她將力爭第7冠。
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