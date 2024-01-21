泫雅跟龍俊亨交往「2AM趙權因此跟女生決裂」 他反駁：我們很親
南韓「性感小野馬」歌手泫雅於本月18日，與相識多年的好友、HIGHLIGHT（前團名：BEAST）的前成員龍俊亨，同時上傳同張手牽手在海邊散步的背影照，大方公開戀情。卻意外讓男方在2019年捲入的「鄭俊英群組事件」再次被翻出。隨後又有粉絲發現，泫雅的3名藝人好友：2AM隊長趙權、EXID成員Hani（哈妮）以及miss A的成員孟佳，都對她取消了IG關注，引起熱烈討論。不過，取消關注泫雅的2AM隊長趙權，透過IG澄清表示：「和泫雅關係很親密。」
記者張芸婷／綜合報導
事實上，兩人認愛後的第二天，泫雅在個人社群上傳了拍攝廣告的照片，但沒想到卻招到粉絲留言指責，最後泫雅不敵輿論，將該貼文刪除。龍俊亨2019年捲入「鄭俊英群組事件」，爭議本來已經平息，卻因為與泫雅認愛一事，再次遭到起底。不少粉絲生氣，表示不解「為何要跟犯過罪的男人談戀愛」，甚至發現2AM隊長趙權、EXID成員Hani以及miss A的成員孟佳，都取消了泫雅的IG關注。
不過趙權本人在消息曝光後，於IG限時動態澄清，說道：「我和泫雅的關係很親近，會用KakaoTalk聊天，也會通電話。突然發生什麼事了嗎？」反駁沒有因為泫雅、龍俊亨戀情，讓兩人友情生變一事。目前Hani和孟佳，對此還沒有做出回應。
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