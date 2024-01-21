中華職棒／開刀後想要比大谷翔平還快！鄭浩均喊出166公里是目標
中信兄弟先發投手「美美」鄭浩均在去年球季結束後開了「手肘韌帶置換手術」（俗稱：Tommy John)，他到現在還不能投球，還在復健，不過他卻有所期待，之前生涯最快球速為158公里，他目標是超越洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平165公里的速度，狂飆166公里，但150公里均速為目標。
記者吳政紘/高雄報導
鄭浩均過去旅美，就是加入道奇隊，可惜遇到新冠肺炎疫情影響，只有在小聯盟出賽，短短3年時間就結束旅外生涯，2022年他一度跟陽岱鋼在美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊打球，之後投入中職選秀，前年就回到中職。
去年他投出新人王身手，出賽21場，19場先發，9勝5敗，防禦率2.98，但鄭浩均打完亞運，回到母隊又投，最後卻因傷提前關機，但手肘韌帶已不堪負荷，只好在季外開刀解決。
鄭浩均跟從過去都是國體畢業，兩人都是高中、大學同學，沒想到進職棒開刀也是「同期」，鄭浩均還傳授他開刀後復健的心得，要好友早日康復。
提到自己的目標，他說出自己希望投出166公里，超越大谷翔平的165公里，未來希望球速均速可以到150公里以上，也比過去還更有威力。
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