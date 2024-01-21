Toyz為何打輸！尼克星專業分析3點 向超哥下戰帖「我親自去吃」
網紅Toyz（劉偉健）先前揭發「全台灣最有錢的YouTuber」超哥的雞排店倒廢油，導致店家形象重創，昨天他再度到對方新開的海鮮餐廳試吃，直言批評醋飯不好吃，雙方口角起衝突，新仇加上舊恨，導致Toyz遭痛毆頭破血流，就醫縫了10幾針，氣得揚言要提告，網紅們紛紛發表看法蹭熱度，鑽研拳擊的網紅尼克星，連夜製作影片分析鬥毆過程的影片，指出Toyz為何會輸的3個原因，並喊話如果影片點閱率突破50萬，就會親自去餐廳試吃，「我要繼承椅子（Toyz）的遺志！」
記者江芷稜／綜合報導
當天直播影片畫面混亂，還被許多人懷疑是假的，不過，尼克星以專業角度分析提出觀察，認為超哥可能是有街頭鬥毆經驗，Toyz才會打輸，應該不是演戲的，首先是超哥很會控制Toyz的重心，出拳就讓對方無法反擊，再來是脫對方衣服的動作，剛好遮蔽住Toyz的視線，影響了他的行動，所以很難反擊。
第三，街鬥的時候揮出第一拳的人有優勢，就算超哥的拳法是「王八拳」，因為拉開弧度太大，攻擊面不夠集中，這麼近了還打不準，但Toyz警覺性太差，完全不設防才會被打懵了，落入節節敗退的處境。
他也分析，Toyz選擇挨打不還手的原因可能是，首先是當場愣住了，第二是對方人多勢眾打不贏，第三是知道現場在直播，為了帶風向不還手，最後一個可能是在演戲、炒新聞，但觀察鬥毆全程後，他認為若是演戲只揮一拳就可以，超哥卻是語氣充滿憤怒，暴怒後往死裡打，顯然不是演戲，若是Toyz後續提告，證明這件事應該是真的。
不過，尼克星強調動手就是不對，他自己是站在Toyz這一邊，就算Toyz惡意批評，店家也要有接受公評的雅量，不能出手打人，絕對不鼓勵暴力行為，稱讚館長被Toyz攻擊很多次，連便當店也被罵得很慘，都沒有這樣粗暴的行為。尼克星表示，只要這支影片點閱率破50萬，願意親自到該海鮮餐廳試吃，正式約戰超哥，坦白說出評價，要當新一代的「美食公道伯」，目前該影片已有10萬點閱率。
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