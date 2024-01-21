日本觀光復甦！旅館「找嘸人」職缺逾2成　加薪再祭3萬獎金搶人才

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日生基礎研究所（NLI Research Institute）經濟研究部部長齊藤太郎估計，在去年7月至9月的期間，旅宿業約有15萬個懸缺。他表示，「勞動力短缺問題尚未解決。」鑑於日本該產業從業人員約有60萬名，目前還有超過20%份職缺尚未補齊。
日本觀光廳週四報告稱，2023年訪日外國旅客的旅行消費額突破5兆2923億日圓，創下過去紀錄。不過報導指出，由於勞動力短缺，住宿設施可能會失去潛在客人。以靜岡縣的一間旅館為例，該旅館在年末和新年假期通常都會客滿，但由於勞力短缺，員工人數較2022年夏季減少了8人，不得不拒絕部分訂房，最近一季的接待客數只有正常時期的7成。
為了吸引人力，有部分觀光地區祭出比東京更高的時薪。據人力資源公司Dip，去年11月，北海道新谷滑雪場有業者提供平均每小時1524日圓的工資，比起東京平均時薪1434日圓高出90日圓。溫泉聖地箱根平均時薪為1503日圓；而滑雪勝地長野縣白馬村時薪也逼近東京，有1402日圓。
長野白馬五龍滑雪場營運商「五龍」公司看好今年冬季旅遊人潮，今年冬天開出的職缺比上一季增加約30個，除了將時薪平均提高200日圓，並且向應徵長期工作的第一波求職者支付高達3萬日元的獎金。該公司在今年冬季成功招募了180名員工，為該地區最多。
由於勞力短缺以及有新開業的飯店，星野集團也被限制了某些設施的營運。另外，為了增加勞動力，星野集團將在今年把大學畢業生的起薪提高11.7%，達到24萬日圓。社長星野佳路表示，如果我們雇用更多勞力並且加薪，就能提高設施產能，藉此增加營收來填補先付出的人力成本。