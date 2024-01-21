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日本觀光復甦！旅館「找嘸人」職缺逾2成　加薪再祭3萬獎金搶人才

▲自新冠肺炎疫情趨緩後，日本觀光逐漸復甦，但熱門景點的住宿設施人力短缺，目前仍有2成以上的職缺仍待補足勞力。（示意圖／翻攝Pexels）
▲自新冠肺炎疫情趨緩後，日本觀光逐漸復甦，但熱門景點的住宿設施人力短缺，目前仍有2成以上的職缺仍待補足勞力。（示意圖／翻攝Pexels）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自新冠肺炎疫情趨緩後，日本觀光逐漸復甦，外國旅客在日本的旅遊消費也已經超過疫情爆發前的水平，但熱門景點的住宿設施人力短缺，目前仍有2成以上的職缺仍待補足勞力。不少住宿設施祭出提高時薪、發獎金等優渥條件，來吸引勞工以補足短缺的人力。

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根據《日經亞洲》報導，據人力資源公司HRog數據，自2023年以來，飯店和旅館經營者所開出的職缺一直都比疫情前還要多。2023年11月和12月的飯店旅館業職缺都超過2萬8000份，相較2019年同期成長超過20%，也比所有行業職缺的平均增長率高一倍左右。

日生基礎研究所（NLI Research Institute）經濟研究部部長齊藤太郎估計，在去年7月至9月的期間，旅宿業約有15萬個懸缺。他表示，「勞動力短缺問題尚未解決。」鑑於日本該產業從業人員約有60萬名，目前還有超過20%份職缺尚未補齊。

日本觀光廳週四報告稱，2023年訪日外國旅客的旅行消費額突破5兆2923億日圓，創下過去紀錄。不過報導指出，由於勞動力短缺，住宿設施可能會失去潛在客人。以靜岡縣的一間旅館為例，該旅館在年末和新年假期通常都會客滿，但由於勞力短缺，員工人數較2022年夏季減少了8人，不得不拒絕部分訂房，最近一季的接待客數只有正常時期的7成。

為了吸引人力，有部分觀光地區祭出比東京更高的時薪。據人力資源公司Dip，去年11月，北海道新谷滑雪場有業者提供平均每小時1524日圓的工資，比起東京平均時薪1434日圓高出90日圓。溫泉聖地箱根平均時薪為1503日圓；而滑雪勝地長野縣白馬村時薪也逼近東京，有1402日圓。

長野白馬五龍滑雪場營運商「五龍」公司看好今年冬季旅遊人潮，今年冬天開出的職缺比上一季增加約30個，除了將時薪平均提高200日圓，並且向應徵長期工作的第一波求職者支付高達3萬日元的獎金。該公司在今年冬季成功招募了180名員工，為該地區最多。

由於勞力短缺以及有新開業的飯店，星野集團也被限制了某些設施的營運。另外，為了增加勞動力，星野集團將在今年把大學畢業生的起薪提高11.7%，達到24萬日圓。社長星野佳路表示，如果我們雇用更多勞力並且加薪，就能提高設施產能，藉此增加營收來填補先付出的人力成本。

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