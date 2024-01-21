美女主播朱琦郁狂接10場尾牙！「低胸戰袍」獲讚：最佳控場救星
女星朱琦郁去年靠著《全明星辯論會》、《小姐不熙娣》2檔節目的加持下，大幅提升知名度，流利的口才也讓她今年的尾牙主持邀約不斷。朱琦郁透露，近期和艾力克斯聯手主持壽險公司尾牙，因為控場得宜被企業主大讚是「最佳控場救星」，讓她相當開心，獲得滿滿的成就感。
記者詹鎰睿／綜合報導
財經主播出身的朱琦郁，憑藉專業形象與主持功力，受到不少公司青睞主持活動，近期她睽違4年再次主持知名壽險公司的尾牙，她感性表示就像回娘家一樣，還特別準備兩件禮服，金、銀不同的顏色，希望可以從服裝上帶給企業與員工更多面向的加持，和好友黃豪平一起主持，在加碼時間不斷幫員工們謀取福利，讓現場氣氛嗨到不行，從沒冷場過。
而在另外一場壽險公司尾牙中，朱琦郁和知名主持人艾力克斯一起主持，她大讚員工們都非常熱情，遊戲互動上台人數大約有60人報名，還不小心超時，不過兩人一邊控管台上、一邊進行互動遊戲、一邊注意同仁和長官安全，最後硬是把時間拉回來，被廠商大讚是「最佳控場救星」。
朱琦郁透露，去年大多是大型公司辦尾牙，但今年不少中小企業公司都紛紛擴大舉辦，甚至有已經4年沒有辦尾牙的廠商，也都在今年特地邀請她回鍋主持。算下來今年的尾牙也已經接了10場左右，朱琦郁非常感謝大家的愛戴，春酒場也持續邀約中，讓她覺得有景氣復甦的感覺。目前除了主持外，朱琦郁也開始嘗試戲劇方面的工作，希望參與的節目今年都可以敲響金鐘，投資事業也能業績長紅。
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