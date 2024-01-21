痛毆Toyz「頭頂縫十幾針」！超哥5萬交保 鞠躬致歉
Toyz與超哥的新仇舊怨再增一筆！昨（20）日晚間Toyz開著直播前往超哥的「超甲組」海鮮餐廳，針對食物進行口味評測，豈料啟發超哥不滿，Toyz走出店門時與超哥爆發口角衝突，超哥一時氣不過，竟出手毆打Toyz，讓他「頭頂縫十幾針」，今（21）日上午被依殺人未遂等罪嫌移送台北地檢署，檢方下午3時許複訊後，諭令超哥以5萬元交保。後續超哥接受媒體訪問時坦言「打人是不對的，但是TOYZ這樣挑釁，我想沒有一個男生是可以接受的」，隨後更放話「時間如果再倒回一次的話，我還是會揍他！」
記者孫唯容／綜合報導
20日晚間，Toyz到網紅超哥的「超甲組」餐廳直播用餐，期間陸續對各項餐點做出評論，總結來說，他認為「魚好吃，但醋飯不好吃」。當Toyz準備離開時，站在店門口與超哥交談，而超哥認為都是華人不該這樣說話。Toyz則反駁「就不要扯什麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講什麼阿？仇中是嗎？為什麼要扯國籍？吃個飯而已」，不料話講到一半，超哥就出手攻擊。
大安分局在昨晚9時許獲後報，安和路派出所立即派員到場處理，發現Toyz受傷且坐在馬路上，頭部和背部都流血受傷，警方立即以現行犯逮捕「超哥」返所偵辦。後續Toyz至醫院治療後便到派出所製作筆錄並提告對方殺人未遂、傷害、恐嚇等罪，警詢後將「超哥」送辦。檢察官複訊後，今天下午諭令「超哥」新台幣5萬元交保。