關懷弱勢家庭與民眾！台灣中油公司煉製事業部舉辦寒冬送暖活動
台灣中油公司煉製事業部配合大寮區公所，於今(21)日，在大寮區公所前廣場，舉辦「愛在大寮、寒冬送暖」活動，以關懷弱勢家庭與民眾，讓每個弱勢家庭能過個好年。
記者黃守作／高雄報導
台灣中油公司煉製事業部配合大寮區公所所舉辦的「愛在大寮、寒冬送暖」活動，由煉製事業部行政室主任林麗玲，率公關組經理顏清瑞及公關團隊，到大寮區公所前廣場，設下服務攤位，將一袋袋的民生物資擺好，等待著弱勢家庭與民眾的到來，大寮區長黃伯雄、高雄市議員黃耀裕、李雨庭等民意代表，也到場慰問，並向民眾致意拜早年。
台灣中油公司副總經理兼煉製事業部執行長許晉榮表示，「愛在大寮、寒冬送暖」活動，是中油年度最重要的睦鄰活動之一，新冠肺炎疫情期間一度中斷，時值農曆年前夕，今(113)年再次動員到大寮區公所發放民生物資給弱勢家庭與民眾。
許晉榮說，中油除供應優質的油品給消費大眾外，平時援助弱勢家庭等公益活動更是不遺餘力，盼能藉由此一寒冬送暖活動拋磚引玉，吸引更多團體或個人，一起來參與，讓活動場面辦得更溫馨、物質更精彩豐富，讓每個弱勢家庭能過個好年。
高雄市大寮區長黃伯雄除了讚許中油公司煉製事業部落實助人的服務精神，讓弱勢族群感受到愛心和溫暖，並頒送感謝狀給中油公司煉製事業部，由煉製事業部行政室主任林麗玲代表接受，以表感謝之意。