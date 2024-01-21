超哥用「超派鐵拳」狂揍Toyz！交保喊不後悔：重來一次還是會動手
「全台最有錢YTR」超哥昨（20）日晚間因不滿另一位網紅Toyz（劉偉健）針對旗下「超甲組」餐廳的評論，便直接在店門口動手痛毆對方，最終Toyz被送醫頭頂縫了十幾針，超哥也涉嫌傷害罪遭帶回警局。今（21）日下午3點多超哥移送地檢署複訊後諭知5萬元交保，超哥也向社會大眾道歉，但對Toyz這個人，他則表明：「如果時間倒轉一次，我還是會揍他」。
記者潘毅／綜合報導
Toyz與超哥之間再度爆發「醋飯天條」事件，超哥今（21）日下午以5萬元交保。走出北檢時，超哥也對著鏡頭向社會大眾道歉：「我對昨天一時沒有忍耐住，揍了Toyz一頓，造成風波道歉，暴力就是不對，不好意思，我會負起相關法律責任」，但他也指控Toyz本就不安好心，到店內用餐就像「黃鼠狼給雞拜年」。
超哥也表示，自己當天已經釋出善意，請主廚用最好的料理招待Toyz，但對方仍從頭到尾滿懷惡意，「我就算給他吃仙丹、仙桃，他還是會挑剔，他的頻道就是這樣，專門講人壞話」，而這樣的行為不只影響到餐廳口碑，還有員工、主廚幾個月下來的辛苦。他也自信表示：「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講什麼都講不通」，最終當下越講越氣憤，才會，一時失慮，用了「超派鐵拳」揍了Toyz。
「事實上Toyz很聰明，因為說所有東西都很難吃很奇怪，所以他刻意說魚肉好吃、飯很難吃」，最後超哥也氣憤表示：「打人是不對的，但時間倒轉一次的話，我還是會揍他」。