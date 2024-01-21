獨／李多慧發現「超商熱狗新吃法」！食物增大1.5倍 女神反應曝
南韓啦啦隊女神李多慧，雖然今年的動向成謎，是否待在樂天女孩還有待球團公布，但她可愛又討喜的個性，依舊獲得了粉絲們深愛。近日，再次來到台灣的李多慧，還意外解鎖了超商熱狗新吃法，麵包足足大了1.5倍，逗趣的想法讓大家通通笑翻。
記者詹鎰睿／綜合報導
19日回到台灣的李多慧，雖然還沒有任何公開活動，但她在IG上的一舉一動都成為粉絲討論話題。昨日李多慧就貼出一張超商熱狗照片，可以看到李多慧發揮創意，用店內其他口味的長條型麵包來取代原本的大亨堡麵包。
左邊為煉乳牛奶麵包，右邊則是草莓奶油軟法，只見裡頭的餡料通通炸了出來，還比原本的大亨堡體積大了1.5倍，看起來相當可口。照片曝光後，立刻掀起大家瘋傳，「笑死！台灣人大概沒想過可以這樣」、「草莓配熱狗母湯啊！」、「感覺熱狗也跟著變長了」、「這樣夾好像很不錯耶。」
對此，樂天應援團長山G哥向《NOWnews今日新聞》解釋，剛好當天的大亨堡麵包賣完了，才會突發奇想用其他麵包試試看，結果李多慧吃的煉乳牛奶口味「意外的好吃！」至於草莓口味則由山G哥品嚐，他苦笑表示，「你可以試試看，草莓果醬...」似乎讓他一言難盡。
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