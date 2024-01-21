吳慷仁晉升「富有青年」不演了！有《錢》富二代身分全被公開
龍年賀歲片《還錢》集結陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁等超強卡司，最新片段搶先釋出，演什麼像什麼的吳慷仁繼《富都青年》之後，化身富二代銀行企業家、晉升「富有青年」，號召全民響應集資發大財，以特殊ABC口音、中英文夾雜搞笑演出，令人眼睛為之一亮！
記者黃雅琪／綜合報導
《還錢》為《第九分局》新銳導演王鼎霖與億萬監製葉如芬、郝柏翔，聯手打造劫盜動作喜劇電影，劇情圍繞在陳柏霖領軍的「4名大盜」竊取吳慷仁經營的萬喜銀行10億元鉅款，卻遇上黑吃黑，引發一連串驚險刺激卻又笑料百出的「搶錢容易還錢難」故事。
導演王鼎霖透露，當初選角時考量到竊盜集團陣容非常華麗：「必須找一個能夠與他們相抗衡的勢力，就拜託慷仁來幫我。」與吳慷仁討論後設定該角色是一個裝逼的富二代，故意用特殊ABC口音和一些小動作來展現自以為是的高級感。王鼎霖十分感謝吳慷仁情義相挺：「這個角色其實不好發揮，對慷仁來講是另一種挑戰。整個拍戲過程很有趣，大家都會忍不住去學他，是很特別的感染力。」
王鼎霖表示自己一直很喜歡劫盜片，與共同編劇的夥伴靈機一動：「大家都是偷錢、偷畫、偷鑽石，如果把東西還回去，是不是會蠻有趣的？」加上寫劇本時正逢疫情，全世界氛圍低迷，激發出他想拍一部劫盜題材的賀歲電影，讓大家在疫情解封後攜家帶眷到戲院開心大笑，便以「搶錢容易還錢難」為主軸延伸發揮。《還錢》2月8日全台上映。
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