台積電「綠色金順乖乖」超搶手！員工轉賣價曝光：比股價漲幅還高
台積電擁有「護國神山」的美譽，其股價更是會直接牽動台股大盤走勢。而在本月18日，台積電的聯名款乖乖「綠色金順乖乖」正式開賣，毫無意外地掀起搶購風潮，沒想到目前網路上出現破500元一包的價格，漲幅比台積電近期股價還狂。
記者潘毅／綜合報導
台灣的科技業內，不成文的「乖乖文化」已經世界聞名，工程師會將綠色包裝的「椰奶油椰子乖乖」擺放到各種機械上，象徵著機器「保持綠燈」乖乖運轉，不會出狀況，這樣的信仰在台積電裡面也是相當常見，近年更不斷推出限定版的「綠色金順乖乖」，2024年份的特裝版在本週18、19日於廠區內7-11開賣，1包24元，最少須購買2包，最多購買1箱12包288元，吸引大批員工搶購。
到網購平台上實際查看，就能發現有搶購到「綠色金順乖乖」的員工，將戰果放上網路轉售，價格則從1包1百元至3百元不等，還有人設定賣1包500元，直接比原價24元貴上20倍，比台積電股價近期漲幅還誇張，但該賣場還未有成交的紀錄。
此外，開賣「綠色金順乖乖」的同時，台積電也召開了法說會，釋出2024全年營收有望年增2成，有機會創下歷年同期新高以及熊本廠預計Q4量產等好消息，皆帶動了AI領域股價飆升，大大提振了2024年台灣科技業復甦的希望。