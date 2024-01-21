4千萬華麗健康會館藏「手槍」 中警帶回57人

台中市第二分局近日針對出忠明路租套房、一中商圈日租旅店、中清路養生護膚會館等場所，執行色情掃蕩查緝；18日晚間另針對五權路一家號稱4千萬元華麗裝潢的大型健康會館搜索查緝時，當場有3名女美容師正為客人做「打手槍」的半套性服務。警方將全店57人帶回分局依相關法令調查偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
台中市警察局第二分局日前接獲舉報，指北區五權路上一家金鐵塔大型健康會館打著按摩、舒壓為名，卻暗地從事性交易行為，經積極搜查相關違法證據後，主動向臺中地檢署申請搜索票，並於113年1月18日晚間大規模搜索，一舉查獲現場男客3人與美容師3人正在從事半套性交易，全案共帶回相關在場人共51人，負責人、工作人員6人依違反刑法妨害風化罪移送偵辦，現場男客及美容師則依社會秩序維護法裁處。
分局長周俊銘表示，該養生會館屢遭民眾檢舉經營色情，分局亦於111年7月曾搜索查獲移送偵辦，112年12月遭法院判決有罪確定，分局將依社會秩序維護法相關程序報請地方法院裁定勒令歇業。
周俊銘表示，為維護轄區治安，展現執法的決心，第二分局近期針對忠明路出租套房、一中商圈日租旅店、中清路養生護膚會館等場所，執行掃蕩查緝，共計帶回人數達71人，相關違法場所也將持續運用第三方警政策略，結合市府目的事業主管機關，依法予以裁罰或拆除，不讓不法業者有任何喘息機會，遏制不法行業倖存空間，並鼓勵民眾如有發現違法情事或重大犯罪時，勇於向警方舉報，將犯罪趕出居住社區。