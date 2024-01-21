池建宇離世藏半年！影迷在《外星+人》片尾字幕「驚見死亡噩耗」
南韓演員池建宇出道多年，出演過《神偷大劫案》、《柏林》等知名電影，2022年在金泰梨、金宇彬、柳俊烈主演的電影《外星+人》中飾演「殺人鬼」一角備受關注，續集《外星+人2》最近在南韓上映，沒想到片尾卻出現「紀念已故演員池建宇」的字幕，令觀眾震驚，隨後電影公司也證實了他的死訊，享年45歲。
記者張芸婷／綜合報導
池建宇參與過許多非常知名的電影作品，但幾乎都是配角，他在《外星+人》中飾演的「殺人鬼」角色表現亮眼、備受好評，身材高大的他與劉宰明、柳俊烈激烈打鬥的戲分，讓影迷印象深刻，但他並未參與第2部的拍攝。
《外星+人2》近日在韓國上映，有觀眾驚訝發現電影片尾介紹中出現「紀念已故演員池建宇」字幕。根據韓國媒體《HERALD POP》報導，池建宇早在去年8月2日因為交通事故意外身亡。電影公司表示，雖然池建宇沒有出演續集，但仍想將作品獻給他，於是在片尾以字幕哀悼。池建宇作為演員還沒開始發光，便傳來噩耗，令各界感到遺憾。電影《外星+人2》將於2月在台灣上映。
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