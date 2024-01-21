立院龍頭選舉民眾黨訴求僅傅崐萁回應 柯文哲曝28日最後期限
立法院長選舉將於2月1日新國會就任當天舉行，藍綠都各自備戰，身為關鍵少數的民眾黨黨團則喊出要藍綠競選人選承諾4項國會改革，但目前藍綠雙方都尚未表態。對此，民眾黨黨主席柯文哲今（21）日表示，還是希望踴躍回應對國會改革的訴求，而最後期限就是1月28日。
記者邱新博／台北報導
民眾黨日前提出4項國會改革主張，包含人事同意權、聽證審查權、利益迴避規範以及立法院長經費使用公開透明，並要求藍綠陣營要競選立院龍頭者要表態。柯文哲表示，民眾黨希望要競選的人公開回應，到現在為止只有國民黨立委傅崐萁公開回應，其他的到現在還沒有公開回應。
而是否認為傅崐萁在跟民眾黨拉票？還是覺得是國民黨內鬥？柯文哲直言，國民黨要怎麼推，他也不曉得，當然是主張初選機制，盡量走民選機制，如果有人有支持民眾黨國會改革的意願，到時候再處理。
當被問及，黃珊珊說不會跟任何利益團體做交換，是否代表不會有綠白合？ 他則說，還是期望大家能夠踴躍呼應民眾黨對國會改革的訴求，「看看大家怎麼表示，最後幾天，民眾黨內會有民主機制來決定要怎麼做」，如果都沒有回應，則有不回應的做法；柯文哲也說，最後期限是28日。