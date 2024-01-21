PLG／領航猿83:72雙殺攻城獅！沃許本砍22分17籃板 率隊2連勝
桃園領航猿今（21）日在客場對戰新竹攻城獅，球隊靠著球隊洋將沃許本攻下22分17籃板的表現，終場以83:72贏球，最近兩次交手都擊敗了攻城獅，拿下2連勝。
記者黃建霖/綜合報導
攻城獅開季雖然不順，但是季中開始慢慢找回決奏，團隊確定洋將陣容之後，克拉和艾夫伯扛起球隊攻防重任，主控高國豪的表現也在那一段時間打出亮眼表現，球隊也來到聯盟前段班之列。領航猿近況也很類似，開季陣容調整之後，最近7戰拿到5勝，雙方都是正在上升中的球隊。
今天開賽之後，兩隊形成一場防守大戰，上半場雙方的得分都沒有超過40分，作客的領航猿以37:36暫時領先，密克斯、沃許本分別拿到14分和13分，攻城獅則以艾夫伯的11分為最佳。
易籃再戰後，領航猿一波8:0小高潮，將比分給些微拉開，第三節客隊防守維持高強度，關鍵是進攻端狀態也回升不少，在沃許本單節9分的帶領下，打出26:13的攻勢，將分數拉開到雙位數，末節他們也成功守成，以11分之差取勝。
沃許本這一場可說是領航猿獲勝的第一功臣，出賽41分鐘，拿下22分17籃板，另外兩名洋將密克斯和伯朗分別得到18分。攻城獅方面，以艾夫伯21分為最佳，高國豪12分。