今年首波寒流抵達！全台「最低溫時刻」出爐 北台灣體感剩3度
2024年首波寒流明（22）日起影響台灣，預估週二（1月23日）冷空氣最強，台南以北及宜花低溫約攝氏7至9度，高屏及台東攝氏9至12度，且配合水氣較多、風勢較強，室外體感溫度將再低攝氏3至5度，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享未來3天，全台受寒流影響的氣溫概況，提醒民眾務必做好保暖，避免心血管疾病發生。
記者張志浩／綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，距離寒流來襲已進入最後倒數階段，未來將有2階段的氣溫驟降，今日冷空氣前緣已經抵達，明天還會有一波顯著降溫，入夜後搭配華南雲雨帶東移，體感轉為濕冷，週二是全台灣最有感的一天，體感溫度會比室外溫度低攝氏3至5度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，週二當天，大台北地區僅攝氏8至10度、桃竹苗和金門攝氏7至10度，北台灣內陸地區攝氏6至10度、台中至台南攝氏8至14度、高屏和澎湖攝氏10至16度、基隆和宜蘭攝氏8至11度，東半部攝氏8至15度，特別提醒中、南部對溫差感受會更強烈，寒流抵達後，短短24小時內，降溫幅度高達攝氏11度以上。
中央氣象署也提醒，週一晚上至週二受到華南水氣東移影響，因水氣偏多，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢發生，東南部有局部短暫雨，南部也有零星短暫雨，由於中層水氣條件較好，週一晚起至週二北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區，及週二中南部、花東2500至3000公尺以上高山有降雪機率，並有路面結冰、霧淞發生的機率。