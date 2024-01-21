台南又添一特色飯店 「綉溪」開幕致敬安平古堡

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綉溪安平董事長陳思吟表示，綉溪安平在命名上，「綉」有繪飾華美的寓意，「溪」則代表水涯與渡船處，期待與旅客回味安平古今之美。「綉溪」的諧音巧思「休息」，以「休息」為主要理念，期待旅人踏進綉溪時，細嚐綉溪用心打造的每一分美好，感受到真正的休養生息。建築外觀設計上，為致敬百年歷史的安平古堡，選用紅磚、黑瓦與白牆建造，帶著旅客從意象出發，品味安平的人文、地貌及漁港生活。呼應臺南400，「綉溪安平」期許以南台灣的服務熱忱和特色美食，將在地品牌旅館推向國際。
觀光旅遊局長林國華指出，截至112年底，台南市整體旅宿業家數已達860家，相較於107年底，大幅成長66%。全市住宿業112年1月至10月銷售額高達107億元，不斷刷新歷史新高。近年來，安平區繼大員皇冠酒店外，相繼有福爾摩沙遊艇酒店及雅樂軒酒店等指標性旅館加入，位旅客帶來更多選擇。安平區旅宿總家數達161家，為台南數一數二旅宿密集行政區之一，綉溪安平緊鄰安平樹屋暨原德記洋行，步行幾分鐘就可造訪安平古堡與安平老街，飯店共有42間房間，每間都有不同的設計理念，別具巧思，值得旅客細細品味。
觀旅局將持續關注安平的觀光發展，結合億載金城、安平老街、安平遊憩碼頭、安平古堡及安平樹屋等景點，以文化創意提供更多元的觀光遊憩方式，歡迎遊客來台南旅遊。