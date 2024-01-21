強化港區人員醫療照護！台灣港務公司與各醫療院所簽署合作備忘錄

台南又添一特色飯店 「綉溪」開幕致敬安平古堡

▲台南市長黃偉哲(中)、綉溪飯店董事長陳思吟(中左)與貴賓一同剪綵，見證南市觀光開啟新篇章(圖╱記者林怡孜攝，2024,01,21)
▲台南市長黃偉哲(中)、綉溪飯店董事長陳思吟(中左)與貴賓一同剪綵，見證南市觀光開啟新篇章(圖╱記者林怡孜攝，2024,01,21)

記者林怡孜/台南報導

台南觀光旅宿業蓬勃發展，百家爭鳴，近日又一新飯店加入戰局。由台邦建設興建，位於安平樹屋旁的「綉溪安平」飯店於今(21)日開幕，盼能為來到台南的旅人提供一個放鬆休憩的落腳處，台南市長黃偉哲、觀光局局長林國華、安平區長蕭泰華、消防局局長李明峯等市府主管及多家觀光協會、商圈皆一起見證南市觀光開啟新篇章，賓客雲集。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲綉溪飯店分為A,B兩棟，A棟3層樓24間客房、B棟兩層樓18間客房，頂樓有觀景台(圖╱綉溪提供)
▲綉溪飯店分為A,B兩棟，A棟3層樓24間客房、B棟兩層樓18間客房，頂樓有觀景台(圖╱綉溪提供)
黃偉哲表示，先預祝綉溪福客盈門，台南的古都文化特色鮮明，吃、喝、玩、樂選擇多元，這也讓在地旅宿業相當發達，光是去(112)年1至10月，營業額就達到107億元，有了綉溪安平飯店加入成為生力軍，相信能讓到訪台南的旅客，有更多優質的住宿選擇。南市府除了站在消費者立場持續為住宿安全把關外，也會積極輔導更多優質旅宿加入。

▲綉溪房型之一(圖╱綉溪提供)
▲綉溪房型之一(圖╱綉溪提供)
綉溪安平董事長陳思吟表示，綉溪安平在命名上，「綉」有繪飾華美的寓意，「溪」則代表水涯與渡船處，期待與旅客回味安平古今之美。「綉溪」的諧音巧思「休息」，以「休息」為主要理念，期待旅人踏進綉溪時，細嚐綉溪用心打造的每一分美好，感受到真正的休養生息。建築外觀設計上，為致敬百年歷史的安平古堡，選用紅磚、黑瓦與白牆建造，帶著旅客從意象出發，品味安平的人文、地貌及漁港生活。呼應臺南400，「綉溪安平」期許以南台灣的服務熱忱和特色美食，將在地品牌旅館推向國際。


觀光旅遊局長林國華指出，截至112年底，台南市整體旅宿業家數已達860家，相較於107年底，大幅成長66%。全市住宿業112年1月至10月銷售額高達107億元，不斷刷新歷史新高。近年來，安平區繼大員皇冠酒店外，相繼有福爾摩沙遊艇酒店及雅樂軒酒店等指標性旅館加入，位旅客帶來更多選擇。安平區旅宿總家數達161家，為台南數一數二旅宿密集行政區之一，綉溪安平緊鄰安平樹屋暨原德記洋行，步行幾分鐘就可造訪安平古堡與安平老街，飯店共有42間房間，每間都有不同的設計理念，別具巧思，值得旅客細細品味。


觀旅局將持續關注安平的觀光發展，結合億載金城、安平老街、安平遊憩碼頭、安平古堡及安平樹屋等景點，以文化創意提供更多元的觀光遊憩方式，歡迎遊客來台南旅遊。

今年首波寒流抵達！全台「最低溫時刻」出爐　北台灣體感剩3度

日本觀光復甦！旅館「找嘸人」職缺逾2成　加薪再祭3萬獎金搶人才

2024台南車展大台南會展中心1/26盛大登場

台南大員皇冠Buffet吹異國風 晶英酒店帶領饕客品味宋朝古風雅食

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀