黃色小鴨回來了！陳其邁：過年來高雄就對了

「冬天往南走到高雄來就對了！高雄吃冰很正常！」高雄市長陳其邁今(21)日出席「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」活時除宣布高雄港16-18號碼頭從貨櫃碼頭變身為「冬日遊樂園」主場域，歡迎全台民眾1/27到2/25來這裡玩樂，也可從最美轉角看看黃色小鴨。也透露此次將會有2隻小鴨現蹤愛河灣。
記者郭凱杰／高雄報導
黃色小鴨睽違10年重返高雄，高市府攜手台灣港務公司融合創意與童趣在高雄港16至18號碼頭打造「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，陳其邁今天也到場開箱遊樂園的巨大黃色球池及旋轉木馬等遊樂設施。樂園內除了設有大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊戲空間，更規畫大型充氣藝術、打卡裝置作品、美食市集、兒童劇團、馬戲表演等活動，要讓所有遊客在冬季嗨翻高雄。
陳其邁除宣布這次將會有2隻小鴨出現在愛河灣與民同樂，也認為雙鴨象徵「市港合作」締造港灣城市進步的「雙贏」，透過雙鴨見證亞洲新灣區10年間的發展與蛻變，同時希望帶給市民及遊客加倍的溫暖療癒與幸福。
陳其邁除感謝港務公司打開高雄港16到18號碼頭，讓碼頭能夠更親近於民，還海於民，讓更多的市民朋友可以享受高雄港的無敵海景，這也是六都裡面僅有的，其他五都都沒有，所以這個可以說是觀賞高雄港最漂亮的一個地方。
陳其邁也指出，旅運大樓可以說是我們高雄的另一個地標，以後散步可以從高流一直到高雄展覽館等等，未來不管是自行車或者是步行，都可以串成一片，也配合周遭的綠化，大概在過年前也會一併完工。
陳其邁也強調，這裡也是未來亞灣2.0開發的一個據點，所以從2017年糕市府跟港務公司一起成立土開公司以來，不管是逐步的招商或者是海岸的開發，也配合這次黃色小鴨在16到18號碼頭，這裡會有包括冬日遊樂園，也是療癒的一些造景，以及小朋友喜歡的一些親子的設施，歡迎大家在冬天，尤其過年的時候往南走，來到高雄就對了。
港務公司董事長李賢義則指出，2017年與高市府合資成立「高雄港區土地開發股份有限公司」逐步完成高雄港蛻變，包含碼頭區棧庫群活化、候工室設計旅店營運、第三船渠大港倉整建營運、愛河灣遊艇碼頭開發營運及高雄旅運中心啟用等，帶動港市整體發展、吸引民間投資、創造周邊觀光及商業價值。
李賢義也說，高雄港16-18號碼頭開放後，民眾可直接從高雄流行音樂中心一路逛到高雄港旅運中心，以不同角度及視角欣賞黃色小鴨，展現亞洲新灣區的水岸新風貌。