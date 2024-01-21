網紅瘋跳〈科目三〉入選《原子少年2》！粉絲笑翻：有動力看了
中國抖音神曲〈科目三〉紅遍亞洲，成為尾牙熱門歌曲，還有可能登上春晚舞台，不過，這種誇張搖擺的搞笑舞姿並非人人都愛，寧夏夜市想舉辦〈科目三〉舞蹈比賽，引發網友不滿，認為是文化入侵，網紅歌手王千翔卻出奇招，參加男團選秀比賽《原子少年2》大跳〈科目三〉吸引視線，獲得掌聲不斷，最後通過第二輪面試，極有機會登上電視舞台。
記者江芷稜／綜合報導
以創作、演唱為主力的王千翔，自認舞蹈不是強項，要挑戰當唱跳歌手不容易，為了在徵選《原子少年2》時能脫穎而出，他思考要用哪招才能吸引評審注意，刻意想要表演有中國特色的歌曲，跟熱愛跳韓團舞蹈的其他選手做區隔，因為〈科目三〉最近紅到爆炸，他靈機一動就選擇跳這首歌表演。
王千翔曬出徵選影片，他跳舞時評審與其他選手都沒料想到他會跳〈科目三〉搞笑，結果音樂一出全場笑翻，旁人拚命鼓譟，連製作人詹仁雄也忍不住笑了。王千翔笑說，現在科目三紅到爆炸，刻意選這首歌吸引關注，結束後工作人員稱讚他很知道自己優勢，非常有機會入選，自豪「我海虐其他人」。
他坦言「跳舞我大概是全場最爛的，每個人都是滿強的，都有舞蹈基礎，我只有唱歌、態度跟自信贏他們而已，跳舞需要惡補一下，比不上跳了4、5年的人，所以要放大優點去彌補缺點，他們都有看出我的策略」，他表演時有不少後面的選手爆笑，還瘋狂稱讚他很屌。
王千翔開玩笑說，若沒上的話也可以去海底撈當店員跳舞，沒想到隔了一陣時間收到製作單位通知，竟順利通過第二輪面試，他嗨喊：「特色這東西很重要，我跳〈科目三〉選上了，證明猴子可以當偶像！」粉絲看法兩極，支持者開心表示，「看到詹哥在笑」、「恭喜哈哈哈哈，有動力看原子少年了」、「一定幫你投票」，也有人勸說他跳舞實力不夠，可能很難組團出道，他也誠實回答「這些我心裡也有底」。
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