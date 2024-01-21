李多慧林襄恐相繼出走！舞蹈總監曉帆發聲了：有未來計畫都是好事

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楊曉帆說〈沒有Sunday〉這首輕快慵懶的歌曲，是她在工作繁忙的同時創作出來的作品，希望能通過這首歌曲傳遞出自己的心境和對生活的態度，即使是寒冬中，仍能保持沉靜和放鬆的心態。〈沒有Sunday〉由知名音樂人楊海德擔任詞曲創作者和製作人，是一首City Pop風格又帶點古風韻味的歌曲，還展現楊曉帆獨特的音樂風格和才華。
為了新歌，楊曉帆還身兼MV導演，所有布景擺設都是她從自己的家搬來的，還把出道以來，粉絲們送給她的禮物當成道具，讓一路陪伴的粉絲可以一邊看MV的同時，找到彼此回憶的彩蛋，私底下，楊曉帆也透過社群平台與粉絲們互動，分享自己成為創作歌手的心路歷程。
被問到近日有關「啦啦隊女孩轉換跑道」一事，楊曉帆則大方回應，自己身為初代啦啦隊女孩，認為女孩們不管有沒有繼續擔任啦啦隊，只要有自己新的未來計畫都是好事，讓自己更進步是值得鼓勵的，「啦啦隊是個很好的曝光平台沒錯，但不管有沒有在啦啦隊，只要喜愛表演熱愛舞台，到哪裡都可以繼續發光發熱。」
隨著啦啦隊文化越來越壯大，每年都會有新血加入，楊曉帆相當期待，特別是最近還有很多位韓國女孩，不僅帶來龐大效益與話題，女孩之間也能互相交流不同的表演經驗，是一件很棒的事，「啦啦隊到現在能得到那麼大的關注，真的很開心，所以也很歡迎喜愛運動賽事、熱愛表演的女孩們一起加入！」
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