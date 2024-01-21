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李多慧林襄恐相繼出走！舞蹈總監曉帆發聲了：有未來計畫都是好事

▲談到好友李多慧、林襄等啦啦隊女神傳出轉隊消息，身為舞蹈總監的楊曉帆則認為，「有未來計畫都是好事！」（圖／楊曉帆IG）
▲談到好友李多慧、林襄等啦啦隊女神傳出轉隊消息，身為舞蹈總監的楊曉帆則認為，「有未來計畫都是好事！」（圖／楊曉帆IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

初代啦啦隊女神楊曉帆，目前是台啤雲豹舞蹈總監、樂天女孩舞蹈副總監，過去還是樂天女孩前身LamiGirls啦啦隊的一員，資歷相當豐富。近日，楊曉帆發行第二首單曲〈沒有Sunday〉展現對歌唱的熱情，完成人生夢想。不過一談到隊上李多慧、林襄等夥伴相繼傳出轉隊消息，楊曉帆則大方表示，有自己的未來計畫都是好事，願意給予祝福。

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去年底才推出自己個人音樂作品〈想得美〉的楊曉帆，發行單曲後演出邀約不斷，成功引起廣大粉絲期待與關注，不過在工作繁忙的之際，楊曉帆也面臨著作為歌手和製作人的雙重挑戰，把所有的時間精力，不眠不休地都投入到音樂的世界裡。

▲楊曉帆。（圖／安道爾娛樂提供）
▲身兼數職的楊曉帆，不忘唱歌熱情，希望能完成歌手夢想。（圖／安道爾娛樂提供）
楊曉帆說〈沒有Sunday〉這首輕快慵懶的歌曲，是她在工作繁忙的同時創作出來的作品，希望能通過這首歌曲傳遞出自己的心境和對生活的態度，即使是寒冬中，仍能保持沉靜和放鬆的心態。〈沒有Sunday〉由知名音樂人楊海德擔任詞曲創作者和製作人，是一首City Pop風格又帶點古風韻味的歌曲，還展現楊曉帆獨特的音樂風格和才華。
 
為了新歌，楊曉帆還身兼MV導演，所有布景擺設都是她從自己的家搬來的，還把出道以來，粉絲們送給她的禮物當成道具，讓一路陪伴的粉絲可以一邊看MV的同時，找到彼此回憶的彩蛋，私底下，楊曉帆也透過社群平台與粉絲們互動，分享自己成為創作歌手的心路歷程。

▲楊曉帆。（圖／安道爾娛樂提供）
▲身為舞蹈總監的楊曉帆，身材比例相當亮眼，豐富的表演經驗獲得大家肯定。（圖／安道爾娛樂提供）
被問到近日有關「啦啦隊女孩轉換跑道」一事，楊曉帆則大方回應，自己身為初代啦啦隊女孩，認為女孩們不管有沒有繼續擔任啦啦隊，只要有自己新的未來計畫都是好事，讓自己更進步是值得鼓勵的，「啦啦隊是個很好的曝光平台沒錯，但不管有沒有在啦啦隊，只要喜愛表演熱愛舞台，到哪裡都可以繼續發光發熱。」

隨著啦啦隊文化越來越壯大，每年都會有新血加入，楊曉帆相當期待，特別是最近還有很多位韓國女孩，不僅帶來龐大效益與話題，女孩之間也能互相交流不同的表演經驗，是一件很棒的事，「啦啦隊到現在能得到那麼大的關注，真的很開心，所以也很歡迎喜愛運動賽事、熱愛表演的女孩們一起加入！」

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▲中職啦啦隊人氣排行公開，樂天女孩林襄、李多慧紅不讓。（圖／林柏年攝）
▲林襄（左）與李多慧（右）相繼傳出未續約、轉隊的消息，引發球迷熱議。（圖／NOWnews資料照）

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