素海霖槓三上悠亞、波多野結衣！選男優1條件秒刷 求黃秋生幫忙
香港三級片《一路向西》續作《一路向西2 東京AV攻略》，由孫立基與鄭峰嵐聯合執導，集結三上悠亞、波多野結衣、相澤南、村上悠華與素海霖主演，昨（20）日公開試鏡素人男優，吸引上百名來自香港與台灣的試鏡者，香港AV女優素海霖親自面試「男友」急呼：「不要太大隻（男主角），好辛苦的嘛！」透露拍攝尺度「會露兩點」，演技方面則尋求影帝黃秋生指教。
記者黃雅琪／綜合報導
素海霖強調挑選片中男友「Henry」符合眼緣最重要：「高和矮都無所謂，不要太大隻、不要太瘦，比我瘦我又不好意思！太大隻我又不開心，我不要一起健身，吃火鍋要吃雞胸肉、我要吃肥牛那怎麼辦？很辛苦的嘛！」
曾海選上2021年港片《#PTGF出租女友》演出的素海霖，回想當年的自己也是很緊張，如今位置交換她更能體諒試鏡者心情：「所以如果面試的你們覺得緊張，我是覺得合情合理！我會諒解，反而會覺得可愛！」這回主演《一路向西2》素海霖透露會「露兩點」，但礙於電影上映的關係、尺度有限。
日本AV女神們三上悠亞、波多野結衣、相澤南、村上悠華也參演《一路向西2》，素海霖不擔心：「做好自己，因為每個人都有不同特色，不要抄別人、刻意去學人家！」希望能提升自我演技，她認真的說：「我可能會請教一下黃秋生先生。」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道