黃仁勳大跳東北二人轉！這次脫掉皮衣 改穿大花背心、拿紅手絹
輝達執行長黃仁勳昨（20）日晚間再次被民眾捕捉到現身台北寧夏夜市的身影，網路消息指出，在隨行人員的陪同下，他大嗑蚵仔煎、冰品等各類台灣小吃，並一如既往的與民眾親切合影。這是黃仁勳自去年起第4度訪台，據悉，此次訪台傳與「台積電」有關，外界猜測他可能將與台灣眾多AI供應鏈大廠會面，可望為台灣再次帶來一波AI狂潮。
記者鄭妤安／台北報導
近日傳出黃仁勳在來台前，赴北京、上海、深圳3處辦公室，參加中國區的輝達年會，但公司尚未對外界證實消息。根據中國媒體澎湃新聞今（21）日報導，網上流傳多段「黃仁勳川東北大花衣」的影音，具內部記者獲悉，影片中確實是中國區輝達年會的表演現場。
會中，黃仁勳主持抽獎，並著黑色短袖T恤，搭配「大花背心」，雙手拿著同系列手絹，與員工們一起在台上大跳東北二人轉，親和力十足。報導指出，這是黃仁勳時隔數年後造訪中國，去年6月雖有來訪消息傳出，但最後並未成行。
值得一提的是，報導提到，中國區輝達並未透露更多黃仁勳在陸的行程，但此前市場傳出消息表示，輝達「降級版」晶片在中國遇冷，據另一家陸媒表示，輝達為應對拜登政府祭出的出口限制，想向中國買家出售其性能較低的AI晶片，然而中國客戶卻不感興趣。