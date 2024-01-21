女子返家「驚見陌生白貓」！揮手求離開 牠委屈：我真的住在這裡
太久沒回家這下糗了！中國有一名網友分享自己放假時回到老家，結果突然發現客廳多了一隻陌生的白貓，因此想要趕牠離開，結果大白貓一臉無辜的看著她，最後才知道原來這隻貓是家人新收編的寵物，笑翻不少網友，許多也直呼「貓咪：你才給我滾出去，妳是誰？」
記者張嘉哲/綜合報導
中國重慶一名網友分享，表示自己許久未回家，這次放假回家之後，卻發現家裡有一隻沒有看過的白貓待在屋裡，一開始她就認為是想要討食物吃的流浪貓，便揮手請牠離開，結果貓咪卻一臉困惑的坐在原地，而且完全沒有要離開，表情也越來越委屈。
後來該名網友才發現不對勁，問了家人之後才知道真相，因為這隻貓咪根本不是流浪貓，而是家裡新收編的寵物，只是因為自己太久沒回家，家裡的人也沒有告知，才導致有這場烏龍，好險沒有真的直接趕出去呢！
貼文曝光後，不少貓奴紛紛笑翻表示「你瞧牠那無辜的眼神：這裡是我家啊哭哭」、「貓貓困惑：來的一個流浪漢還叫我走....」、「把人家都搞到都不知所措了，現在是你走還是我走XD」、「好險有即時詢問，要是真的被趕出去就糗了」、「家裡有新寵物真的要說一聲，不然真的以為是浪浪」。