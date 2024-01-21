PLG／楊敬敏解禁首戰拿15分、王柏智飆4顆三分　國王110:97鋼鐵人

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P.League+新北國王今（21）日在新莊主場迎戰高雄鋼鐵人，國王球星楊敬敏解禁後首戰受到主場球迷熱烈歡呼，全場繳出15分3籃板5助攻，王柏智則化身射手，末節不斷在外圍放冷箭，整場砍進4顆三分球，加上米歇爾攻下23分16籃板，雙雙突破生涯新高，終場國王以110：97退鋼鐵人收下3連勝，同時終止鋼鐵人的2連勝。楊敬敏去年季後因婚外情醜聞自請離隊，後來P. LEAGUE+ 紀律委員會裁定他將因此被禁賽15場，今天禁賽期滿正式歸隊，楊敬敏於首節替補上陣獲得全場球迷歡呼，該節拿下4分，並在林書緯單節11分、曼尼高7分帶領下，國王以31：29領先鋼鐵人。第二節還剩7分鐘50秒，鋼鐵人的進攻開始當機，將近3分鐘沒有分數進帳，而米歇爾、洪志善、楊敬敏和王柏智輪流在外線飆分，國王一度領先多達18分，國王帶著60：48領先進入中場休息。第三節鋼鐵人多點開花逐漸收復失土，在該節剩下1分41秒，鐵米上籃得分反超比分，但隨後王柏智切入突破得分，還製造對手犯規完成3分打，國王仍以80：75保有領先。第四節王柏智狂飆3顆三分球，國王領先持續擴大，而陷入落後的鋼鐵人團隊命中率低迷，且缺乏能夠在關鍵時刻挺身而出的球員，隨著時間慢慢流逝，鋼鐵人無力反撲，最終國王以13分之差成功捍衛主場。本場比賽國王6人得分上雙，米歇爾繳出23分16籃板，得分、籃板都突破生涯新高，王柏智外線5投4中砍下15分，林書緯貢獻18分、傳出6次助攻，楊敬敏攻下15分，曼尼高與安尼奎分別進帳19分、13分；鋼鐵人方面，鐵米攻下28分，銳米拿到24分，張伯維則獲得12分。