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算特權嗎？菲律賓總統「搭直升機看Coldplay」挨轟浪費公帑

▲菲律賓總統小馬可仕日前選擇搭乘總統公務直升機出入英國樂團Coldplay演唱會會場挨罵。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統小馬可仕日前選擇搭乘總統公務直升機出入英國樂團Coldplay演唱會會場挨罵。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）近期頻上新聞版面，除了祝賀賴清德當選引發中菲官員之間的外交詞語交火，日前他為了前往英國知名搖滾樂團酷玩（Coldplay）在馬尼拉的演唱會時，因為想避開堵塞的交通，竟然選擇搭乘總統公務直升機出入會場，不僅引發社群媒體上軒然大波，相關新聞也在菲律賓當地掀起輿論不滿。

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《路透社》報導指出，英國樂團Coldplay19日在馬尼拉北方的菲律賓體育場（The Philippine Arena）舉行演唱會，當天吸引超過4萬粉絲湧入，而菲律賓總統與妻子也到場欣賞表演，總統保安局（Presidential Security Service）發表聲明表示，當天人潮的踴躍構造成「無法預期的交通狀況」，對總統夫婦也構成安全威脅，因此才安排使用了直升機前往會場。

政治評論員雷耶斯（Renato Reyes）就批評，小馬可仕搭直升機只為看演唱會是對「數百萬菲律賓通勤族的嚴重羞辱」，這不僅是因為菲律賓當地缺乏先進與便民的大眾交通運輸系統，更重要的是總統本人能夠在「糟糕的交通危機」當中搭直升機看演唱會，可見他是不會同情通勤族的，「這就是菲律賓目前的交通狀況」。

不少社群媒體用戶批評小馬可仕濫用稅金、浪費公帑、不當使用政府資源，但也有支持者辯護稱「每個國家的總統都是重要人物，安全是他們的首要任務，因為他們領導著整個國家。」

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