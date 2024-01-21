遭超哥當街痛毆！Toyz滿頭血赴醫院驗傷　警恐依社維法裁處送辦

Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」！「超哥」日料店男員工今晚到案

▲Toyz筆錄時指稱現場還有其他人動手，警方調閱監視器查出事發時有8男1女在場，其中29歲林姓男員工疑似有出腳踹Toyz，經警方通知，林男今（21）晚將到案說明。（圖/Toyz直播）
▲Toyz筆錄時指稱現場還有其他人動手，警方調閱監視器查出事發時有8男1女在場，其中29歲林姓男員工疑似有出腳踹Toyz，經警方通知，林男今（21）晚將到案說明。（圖/Toyz直播）

記者孫唯容／綜合報導

昨（20）日晚間Toyz開著直播前往超哥的「超甲組」海鮮餐廳，針對食物進行口味評測，豈料啟發超哥不滿，Toyz走出店門時與超哥爆發口角衝突，超哥一時氣不過，竟出手毆打Toyz，讓他「頭頂縫十幾針」，警方昨天將超哥依傷害罪準現行犯帶回，Toyz方面提告傷害、恐嚇、組織及殺人未遂等罪，警方今上午將超哥移送北檢後5萬元交保；另外，Toyz筆錄時指稱現場還有其他人動手，警方調閱監視器查出事發時有8男1女在場，其中29歲林姓男員工疑似有出腳踹Toyz，經警方通知，林男今（21）晚將到案說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）
▲Toyz日前到超哥日料餐廳用餐，結果雙方起口角，超哥忍不住動手打人，將Toyz頭部打傷住院。（圖/Toyz直播）
20日晚間，Toyz到網紅超哥的「超甲組」餐廳直播用餐，期間陸續對各項餐點做出評論，Toyz認為「魚好吃，但醋飯不好吃」，當Toyz準備離開時，站在店門口與超哥交談，而超哥認為都是華人不該這樣說話，Toyz則反駁「就不要扯什麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講什麼阿？仇中是嗎？為什麼要扯國籍？吃個飯而已」，不料話講到一半，超哥就出手攻擊。

警方獲報立即趕抵現場，後續將「超哥」依準現行犯逮捕帶回偵訊，而Toyz在警訊中，指稱「不只一個人打我」，警方後續調閱監視器擴大偵辦，發現當時店外聚集了8男1女，而超哥的29歲林姓男員工涉嫌以腳踹向Toyz，警方今天稍早口頭通知林男到案，林男表示晚間將赴安和派出所說明，警詢後估將依傷害罪嫌函送法辦。

痛毆Toyz「頭頂縫十幾針」！超哥5萬交保　鞠躬致歉

週一入冬最強寒流抵達！北市陽明山國小宣布：放2天「低溫假」

新竹棒球場改善工程停滯！傳出廠商欲「解約」認賠　市府否認

雞蛋要漲價了！天冷影響、春節用量暴增　明起批發價「漲至50元」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀