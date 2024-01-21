Toyz遭爆打「趁亂補踹一腳」！「超哥」日料店男員工今晚到案
昨（20）日晚間Toyz開著直播前往超哥的「超甲組」海鮮餐廳，針對食物進行口味評測，豈料啟發超哥不滿，Toyz走出店門時與超哥爆發口角衝突，超哥一時氣不過，竟出手毆打Toyz，讓他「頭頂縫十幾針」，警方昨天將超哥依傷害罪準現行犯帶回，Toyz方面提告傷害、恐嚇、組織及殺人未遂等罪，警方今上午將超哥移送北檢後5萬元交保；另外，Toyz筆錄時指稱現場還有其他人動手，警方調閱監視器查出事發時有8男1女在場，其中29歲林姓男員工疑似有出腳踹Toyz，經警方通知，林男今（21）晚將到案說明。
記者孫唯容／綜合報導
20日晚間，Toyz到網紅超哥的「超甲組」餐廳直播用餐，期間陸續對各項餐點做出評論，Toyz認為「魚好吃，但醋飯不好吃」，當Toyz準備離開時，站在店門口與超哥交談，而超哥認為都是華人不該這樣說話，Toyz則反駁「就不要扯什麼國籍嘛，今天一個美國人來吃，你會不會靠北他？講什麼阿？仇中是嗎？為什麼要扯國籍？吃個飯而已」，不料話講到一半，超哥就出手攻擊。
警方獲報立即趕抵現場，後續將「超哥」依準現行犯逮捕帶回偵訊，而Toyz在警訊中，指稱「不只一個人打我」，警方後續調閱監視器擴大偵辦，發現當時店外聚集了8男1女，而超哥的29歲林姓男員工涉嫌以腳踹向Toyz，警方今天稍早口頭通知林男到案，林男表示晚間將赴安和派出所說明，警詢後估將依傷害罪嫌函送法辦。