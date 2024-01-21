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2024龍年倒數！「3生肖」財運起飛旺翻了　猴馬龍狗小心詐騙破財

▲農曆龍年即將到來，命理師分享最旺生肖，屬「猴、馬、龍、狗」的人近期小心詐騙破財。（資料圖／NOWnews資料照片）
▲農曆龍年即將到來，命理師分享最旺生肖，屬「猴、馬、龍、狗」的人近期小心詐騙破財。（資料圖／NOWnews資料照片）

記者黃韻文／綜合報導

龍年來到，由於九大行星運轉、磁場改變，影響到個人運勢的好壞吉凶，如何趨吉避凶很重要。命理專家楊登嵙分享財運「最佳、最差」3生肖，以及龍年最容易犯小人關、被詐騙的生肖，注意小心求證，以免一時失察破財。

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🟡財運最佳生肖前三名：

Top 1、雞：
龍德、紫微、天喜，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助。

Top 2、羊：
福德星高照，今年只要認真做事，獲得回報會比較多。

Top 3、兔：
太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。

🟡財運最差生肖前三名：

Top 1、狗：
今年逢沖太歲、歲破、大耗，正沖影響比較大，投資方面預防失利，另外要避免爭執，慎防口角。

Top 2、龍：
今年值太歲，雜事多，忙中有錯，要小心謹慎，注意是非口角。

Top 3、鼠：
今年犯五鬼，容易受到別人或朋友的牽扯，而造成金錢的損失，因此要慎防，不要人家說什麼就跟著做，要拿出理智來判別。

🟡2024年最容易被詐騙的生肖：
猴：財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆3月、8月、11月要好好把握。但白虎入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆6月、6月、9月、10月要謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。

馬：今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。天狗入宮，橫財較反覆，容易起伏波動，不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆3月、7月、12月。雖然正財收入平穩，但必須小心理財，節省不必要開支，否則財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。

龍：太歲入宮，農曆1月、2月、5月、9月爲甚，必須提高警惕。今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借款給朋友，否則容易肉包子打狗，有去無回。

狗：今年犯歲破、大耗，開支明顯加多，有破財徵兆。財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。

最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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