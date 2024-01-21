PLG／「鋼鐵人輸太多球了！」Coach邱怒批：場上抱怨、想贏又怕輸
P.League+爐主高雄鋼鐵人今（21）日作客新北國王，儘管國王缺少林書豪、李愷諺和林金榜3名主力球員，但鋼鐵人還是以輸球收場，尤其第三節好不容易反超，無奈第四節團隊命中率不佳，最終以97：110敗陣，終止近期2連勝，主帥「Coach邱」邱大宗也在賽後說重話，對球隊表現非常不滿。
記者路皓惟/新北報導
邱大宗指出，現在球隊存在明顯的問題，球員們渴望贏球，但又過於擔心輸球，導致注意力分散，未能把握住比賽中的優勢，「整場都在亂打，急於進攻、沒有確實防守，暫停時全隊鬧烘烘，這是必須檢討的部分，我們真的輸太多球了！」
Coach邱指出，球隊陷入這樣的戰績表現，需要有人來負責，而不是找藉口，「今天球員在場上都在抱怨、怪別人，反觀對手就是很專心打比賽，關鍵就在這裡。」
邱大宗強調，球員必須需學會承擔責任，將教練的要求付諸行動，把練習的成果發揮在比賽上，建立一支有保證、穩定的球隊，「要知道如何在客場作戰、如何聯合作戰，在場上怎麼打兇、打狠，不是每次落後才開始慢慢追趕，整個底氣就沒有了。」
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