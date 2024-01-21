日本能登地震擠出新地貌！知名「哥吉拉礁岩」浮出海面
日本石川縣能登半島1月1日發生芮氏規模7.6強震，迄今造成232人死亡、565傷以及21人失聯，同時也使該地區多處地貌產生變化，不僅地殼朝海洋方向擠壓200公尺，石川當地的海岸線還冒出240公頃的陸地，重災區更有一塊原先在海面下的「哥吉拉」礁岩被推擠至水面上。
國際中心楊智傑／綜合報導
能登半島此次地震帶來的影響大幅度改變了當地地貌，日本東京大學地震研究所表示，位於輪島市島崎町的一座海水泳池就因此完全乾涸，這是因為泳池周圍的海岸隆起範圍約1.4公尺到2.2公尺不等，導致海水無法像過去那樣引入泳池。
日媒報導提到，這座「鴨浦鹽水泳池」（鴨ヶ浦塩水プール）原先全長25公尺、寬約13公尺，曾被指定為「國家登錄有形文化財」，如今泳池內只剩礁岩，不再有海水出現。
另一處地貌改變位於珠洲市，當地原先離岸海域有一塊「哥吉拉岩」（ゴジラ岩），地震過後這座高約2.5公尺的礁岩明顯完全浮出海面，專家發現哥吉拉岩與陸地有著連接，推測是震後地殼隆起才將它推上海面，同時又沒有導致其崩塌。
針對當地地貌變化，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋也曾指出，這是「溫泉型地震」的一大特徵，例如能登半島北側沿岸中有85公里長的地區出現大片海床隆起，包括輪島市、皆月灣地表上升高度甚至有4公尺之多，而台灣過去尚未有類似案例。