加拿大啟動「外國干預大選」調查　駐中大使：北京可能會很不舒服

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梅倩琳指出，加拿大當局將於本月29日舉行首次初步公開聽證會，這場針對外國干預選舉的大規模調查會歷時數月，調查內容預計涵蓋來自境外的假新聞、不實消息、間諜活動等，「我認為現實是，這將令中國政府很不舒服」，但他也強調加中關係若要向前發展，加拿大方就必須在韌性和合作之間保持平衡。
梅倩琳認為，加拿大與中國宛如「令人費解的舞伴」，而啟動這些調查是釐清加拿大在加中關係立場的重要一步，「作為一個社會，我認為解決這些問題、真正理解背後含義對我們來說相當重要」，他也強調當前最重要的是確保強大的民主制度準備好抵禦來自任何地方的威脅。
在這項調查發起前，中國一再否認任何有關外國干預或間諜活動的指控，但多倫多政府仍針對中國在2019年、2021年兩場加拿大聯邦大選的干預指控發起調查，包含保守黨華裔聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）和新民主黨議員關慧貞（Jenny Kwan），被指為遭受干預目標，將在聽證會上成為證人。
此外，我國駐加拿大代表曾厚仁也在16日曾邀加國媒體在駐處座談，說明台灣大選結果及重要意涵，並針對中國介入選舉手段日趨複雜細膩，及台灣因應假消息的具體作法，與加國媒體記者交換意見。