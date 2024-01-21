黃牛入侵迪士尼！分工掃光「達菲熊限定商品」　翻20倍在網路販賣

加拿大啟動「外國干預大選」調查　駐中大使：北京可能會很不舒服

▲加拿大與中國關係進入數十年來的低谷，本月加拿大將啟動針對外國干預選舉的調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大與中國關係進入數十年來的低谷，本月加拿大將啟動針對外國干預選舉的調查。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

加拿大與中國關係進入數十年來的低谷，近日更準備展開「外國干預選舉」調查聽證會，在台灣大選甫落幕之際，加拿大駐中大使梅倩琳不諱言表示，屆時調查將會揭露許多假消息、間諜活動等問題，而這可能會為中國帶來負面影響，但他也強調相關調查會是重整加拿大與中國關係的重要一步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《加拿大廣播公司》（CBC）20日播出訪問加拿大駐中國大使梅倩琳（Jennifer May）的報導，他提及加拿大曾與中國官員針對此項議題進行數次「艱難對話」，也告訴主持人為何他形容加拿大與中國宛如「令人費解的舞伴」，同時也坦言即將開始的調查動作恐怕會令北京政府「很不舒服」。

梅倩琳指出，加拿大當局將於本月29日舉行首次初步公開聽證會，這場針對外國干預選舉的大規模調查會歷時數月，調查內容預計涵蓋來自境外的假新聞、不實消息、間諜活動等，「我認為現實是，這將令中國政府很不舒服」，但他也強調加中關係若要向前發展，加拿大方就必須在韌性和合作之間保持平衡。

梅倩琳認為，加拿大與中國宛如「令人費解的舞伴」，而啟動這些調查是釐清加拿大在加中關係立場的重要一步，「作為一個社會，我認為解決這些問題、真正理解背後含義對我們來說相當重要」，他也強調當前最重要的是確保強大的民主制度準備好抵禦來自任何地方的威脅。

在這項調查發起前，中國一再否認任何有關外國干預或間諜活動的指控，但多倫多政府仍針對中國在2019年、2021年兩場加拿大聯邦大選的干預指控發起調查，包含保守黨華裔聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）和新民主黨議員關慧貞（Jenny Kwan），被指為遭受干預目標，將在聽證會上成為證人。

此外，我國駐加拿大代表曾厚仁也在16日曾邀加國媒體在駐處座談，說明台灣大選結果及重要意涵，並針對中國介入選舉手段日趨複雜細膩，及台灣因應假消息的具體作法，與加國媒體記者交換意見。

加拿大「線上新聞法」見效！Google年付23.4億　印刷紙媒可拿63％

美國與加拿大邊境驚傳「汽車爆炸」！至少2死1傷　排除恐攻

也被問習近平是獨裁者嗎？加拿大總理不跳坑：中國不是民主國家

1週來第2度　加拿大蒙特婁猶太學校再遭槍擊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀