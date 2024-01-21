3歲女遭撞身亡！余爸爸寫信給賴清德訴心聲：對民進黨有3次失望
去年台南3歲余姓女童遭撞身亡，引發各界譁然，父親「余爸爸」今（21）日在行人零死亡推動聯盟成立大會致詞，並在會中唸出寫給準總統賴清德的一封信，信中闡述，不滿交通部長王國材在去年820行人大遊行時的承諾，在三個月內屈服於職業工會的壓力而收回；余爸爸也提及，自己對民進黨有3次失望，第三次更是難以承受的喪女之痛，喊話賴清德信守去年對他的承諾，希望還給人民一條平安回家的路。
記者孫唯容／綜合報導
余爸爸在信中表示，他原來是民進黨的支持者，前總統陳水扁當選時也曾烤肉慶祝，不過他現在對民進黨有三次失望，第一次是前總統陳水扁的第二任期執政荒腔走板、貪汙、腐敗，2008年是他對民進黨第一次的失望。
余爸爸說，2016年，民進黨再次取得政權，余爸爸衷心期待民進黨真的能謙卑、謙卑、再謙卑，不過事與願違，小英總統首屆任期做得不如想像好，初選也遇到黨內同志賴清德挑戰，2020年是他對民進黨的第二次失望。去年5月喪失愛女，是他這輩子最大的痛，也是他對民進黨政府的第三次失望。
回憶820還路於民大遊行，王國材保證要對行人交通改革並簽下了同意書，但不出三個月，王國材屈服於職業工會的壓力，做出一連串離譜決策，沒有任何改善計畫，也沒有提出改善時程，為了選票及官位而低頭，自己最基本的奢求，就是單純希望用路人能有一條平安回家的道路。
余爸爸表示，希望賴清德在這四年的任內，真的能還給人民一條平安回家的路，讓交通事故年年降低，還給人民一條平安回家的路。