寒流急凍4天全台迎「絕望濕冷」！1圖秒懂一週天氣　降雨熱區出爐

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中央氣象署表示，今日寒流影響，各地天氣非常寒冷，且華南雲雨區東移，台灣北部及東北部有雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，週二是本次寒流氣溫最低的時段，台南以北及宜花低溫約攝氏7至9度，花東、南部也只有攝氏10至12度。
此外，由於水氣條件較好，週二北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區及中南部、花東2500至3000公尺以上高山有降雪機率，並有路面結冰、霧淞發生的機率，且台南以北、東部、東南部沿海空曠地區、恆春半島及各離島，易有9至11級強陣風，將加重體感寒冷的情況。
🟡週三至週四
氣象署說明，週三環境逐漸轉乾，但寒流持續影響，中南部天氣轉好、僅剩中部山區零星降雨，北部、東北部持續陰雨，但空檔變多，氣溫上則與週二類似，中部以北、宜蘭攝氏7至9度，花東、南部攝氏10至12度，週四清晨仍舊非常寒冷，仍會有攝氏10度以下低溫，白天起寒流漸減弱，但各地高溫仍不超過攝氏20度，除大台北山區、東半部外，其它地區多雲到晴。
🟡週五至下週日
週五、週六氣溫回暖，各地白天高溫突破攝氏20度，早晚較涼，東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部山區也有零星短暫雨，其它地區為多雲。下週日近一步轉偏東風，各地溫度更加舒適，但迎風面東半部、恆春半島有局部降雨，北部山區也有零星降雨。