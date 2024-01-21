西方國家欲沒收俄國金融資產！莫斯科：歐美也會損失2880億美元
西方國家有意沒收俄羅斯被凍結在歐洲國家的資產，並將之用於幫助烏克蘭重建，而俄羅斯官方媒體則在報導中回應警告，倘若如此歐美也將損失至少價值2880億美元，相當於新台幣9.04兆元的金融資產和投資。
國際中心楊智傑／綜合報導
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於2022年2月揮兵入侵烏克蘭後，美國為首的西方國家們禁止國內與俄羅斯央行和財政部進行交易，並凍結在西方國家大約3000億美元的俄羅斯主權資產。
俄羅斯新聞社（RIA）21日指出，歐盟（EU）、七大工業國組織（G7）、澳洲與瑞士至2022年底在俄羅斯的直接投資額為2880億美元，其中光是歐盟持有的資產就佔2233億美元，而美國、英國也正在帶頭進行遊說，希望沒沒收俄國目前被凍結在比利時與歐洲其他國家的資產，交給烏克蘭進行重建。
消息人士12月底向《路透社》透露，美國和英國的目標是希望在今年2月俄國入侵烏克蘭2周年的時候，由G7共同發表強硬聲明，準備沒收俄國海外資產。
不過俄新社的報導也指出，有最多資產在俄國的西方國家是英國，持有189億美元，接著則是美國，在俄國的資產達96億美元，而日本持有46億美元、加拿大則有29億美元。