NBA／湖人拒用Reaves換老鷹Murray！連前冠軍成員Odam也不理解

高球／先進Trackman系統　職業球員認證：與實際下場成績相差無幾

▲小學三年級的同學，已經透過學習有1年半的球齡。（圖／高爾夫學院提供）
▲小學三年級的同學，已經透過學習有1年半的球齡。（圖／高爾夫學院提供）

記者廖聿偉/綜合報導

全台規模最大的室内模擬器高球學院，高飛高爾夫學院GOLFIT，正式啓用，新址有115坪，内部有五大練習區，采用最新的Trackman IO機型、加上很炫的切杆練習區，以及即將從國外空運來臺的Theta動態浮動果嶺，打造全新的模擬場地。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高飛高爾夫學院成立于2019年，當時在青年公園高爾夫練習場，只有15坪的大小，只有1台高爾夫模擬器，6個高爾夫教練，今年2024年開幕的新場地，擁有15人專業的高爾夫教練團隊，其中有4位A級教練、來自澳洲的教練團隊，以及國内在綫競技的職業高爾夫PRO，創辦人楊曜駿教練，及教學總監趙勛廷等，他們改寫了國内傳統的高爾夫教學方式，讓新一代年輕人都能體驗到在室内、有專業機器的輔助下，學習到高爾夫的專業技術以及感受到高爾夫的擊球樂趣。

2023台玻台豐公開賽，在去年首次成為亞巡賽一站，也是首次在賽事中引進Trackman系統，提供給職業球員嘗試，頗受球員的認同。同是職業選手的亞太高爾夫護照董事長廖國智也説，他親自體驗的過程裏，Trackman裏設定的球場，打出的杆數與實際下場的成績相差無幾。

創辦人楊曜駿表示，「過去我們用的是V8來記錄我們的動作，現在讓我們用TrackMan IO系統來幫助大家在各個不同的層次裏學習高爾夫、喜歡高爾夫。」

日立盃高球／TPGA聯軍豪取賽史首冠、笑納150萬　高藤榮膺本屆MVP

高球／2023台灣PGA巡迴賽頒獎　詹世昌蟬聯獎金王、最佳球員獎

高球／老虎伍茲和Nike分道揚鑣　業界人士：因Nike正退出高球業務

高球／錢珮芸抓老鷹、上演大逆轉　喜迎台巡賽生涯第9冠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀