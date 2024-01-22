高球／先進Trackman系統 職業球員認證：與實際下場成績相差無幾
全台規模最大的室内模擬器高球學院，高飛高爾夫學院GOLFIT，正式啓用，新址有115坪，内部有五大練習區，采用最新的Trackman IO機型、加上很炫的切杆練習區，以及即將從國外空運來臺的Theta動態浮動果嶺，打造全新的模擬場地。
記者廖聿偉/綜合報導
高飛高爾夫學院成立于2019年，當時在青年公園高爾夫練習場，只有15坪的大小，只有1台高爾夫模擬器，6個高爾夫教練，今年2024年開幕的新場地，擁有15人專業的高爾夫教練團隊，其中有4位A級教練、來自澳洲的教練團隊，以及國内在綫競技的職業高爾夫PRO，創辦人楊曜駿教練，及教學總監趙勛廷等，他們改寫了國内傳統的高爾夫教學方式，讓新一代年輕人都能體驗到在室内、有專業機器的輔助下，學習到高爾夫的專業技術以及感受到高爾夫的擊球樂趣。
2023台玻台豐公開賽，在去年首次成為亞巡賽一站，也是首次在賽事中引進Trackman系統，提供給職業球員嘗試，頗受球員的認同。同是職業選手的亞太高爾夫護照董事長廖國智也説，他親自體驗的過程裏，Trackman裏設定的球場，打出的杆數與實際下場的成績相差無幾。
創辦人楊曜駿表示，「過去我們用的是V8來記錄我們的動作，現在讓我們用TrackMan IO系統來幫助大家在各個不同的層次裏學習高爾夫、喜歡高爾夫。」