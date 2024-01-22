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UBA賽事精華／佛光大勝、連16季六強有望　北大、台大同日止敗

▲佛光李宜樺13分、9籃板，佛光晉級有望。（圖／大專體總提供）
▲佛光李宜樺13分、9籃板，佛光晉級有望。（圖／大專體總提供）

記者廖聿偉/綜合報導

112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第三階段，衛冕軍世新大學依舊銳不可擋，開季迄今8戰場均122.8分、失59.5，每場淨贏63.3分，喜迎8連勝且連8場破百，再寫新猷，也是105學年起連8季晉八強。

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▲世新游沁樺12分。（圖／大專體總提供）
▲世新大學保持不敗。（圖／大專體總提供）
佛光大學連16季六強有望

上季第四佛光大學74：56擊敗臺體，累計6勝2敗，一腳踩在六強線上，97學年起連16季六強，早晚的事，尢其當家中鋒「丁丁」陳丁綺日前右手慣用手手腕撐到地板，現在養傷復健，本階段應已泡湯，同來自嘉義輔仁高中的大二學妹陳佩伊今天頂替，攻下兩年來最高17 分11籃板，開季首度生涯3度「雙十」。

臺大終結7連敗低潮

近兩季第九臺大21日展現超強韌性，決勝期拉出15：4強勢尾盤，替補射手林鈺庭終場前2分33秒石破天驚的三分彈，突破55：55平手僵局，最終58：57險勝北護，戲劇性結束開季7連敗，拿下112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽首勝。

臺大累計1勝7敗，22日起最後3戰依序對清華、地主美和科大、臺北大學，力拚進前10名保級，且起碼得再添1到2勝，才可能從106學年連7季留在一級，且尋求110學年起，連3季打最後一階段前，都各僅0 勝或1勝，過去兩季都谷底反彈，硬是成功保級，連拿第九作收。

臺北大學施佩儀轟24分率隊止敗

大二前鋒施佩儀17投中9，含2 記三分彈、攻下本季首打一級新高24分，終場171秒底線跳投尤其關鍵，率領臺北大學74：70力克近兩季第10清華大學，結束開季7連敗。

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