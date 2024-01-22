UBA賽事精華／佛光大勝、連16季六強有望　北大、台大同日止敗

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上季第四佛光大學74：56擊敗臺體，累計6勝2敗，一腳踩在六強線上，97學年起連16季六強，早晚的事，尢其當家中鋒「丁丁」陳丁綺日前右手慣用手手腕撐到地板，現在養傷復健，本階段應已泡湯，同來自嘉義輔仁高中的大二學妹陳佩伊今天頂替，攻下兩年來最高17 分11籃板，開季首度生涯3度「雙十」。
臺大終結7連敗低潮
近兩季第九臺大21日展現超強韌性，決勝期拉出15：4強勢尾盤，替補射手林鈺庭終場前2分33秒石破天驚的三分彈，突破55：55平手僵局，最終58：57險勝北護，戲劇性結束開季7連敗，拿下112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽首勝。
臺大累計1勝7敗，22日起最後3戰依序對清華、地主美和科大、臺北大學，力拚進前10名保級，且起碼得再添1到2勝，才可能從106學年連7季留在一級，且尋求110學年起，連3季打最後一階段前，都各僅0 勝或1勝，過去兩季都谷底反彈，硬是成功保級，連拿第九作收。
臺北大學施佩儀轟24分率隊止敗
大二前鋒施佩儀17投中9，含2 記三分彈、攻下本季首打一級新高24分，終場171秒底線跳投尤其關鍵，率領臺北大學74：70力克近兩季第10清華大學，結束開季7連敗。