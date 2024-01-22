川普對手-1！佛州州長宣布退選 坦言：沒有明確的勝利之路
美國即將在今年11月舉行總統大選，共和與民主黨的黨內初選正在緊鑼密鼓的進行，依目前形勢來看，共和黨再次推出前總統川普角逐2024的可能性頗高，儘管他正面臨官司纏身、年齡太大等爭議。川普的黨內競爭對手、美國佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis），21日宣布退選，轉而支持川普重返白宮；至此，前美國駐聯合國大使、前南卡羅來納州州長海利（Nikki Haley）成為川普在黨內的唯一主要對手。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNN》等外媒報導，德桑提斯退選正值新罕布夏州的共和黨總統提名初選前夕，他在宣布結束競選活動的影片中，坦言沒有明確的勝利之路，他認為不能繼續要求支持者投入時間和資源，並表態會支持前總統川普：「雖然我與川普確實存在分歧，但川普優於現任總統拜登，這點是很清楚的」，還引用前英國首相邱吉爾的名言：「成功不是結局，失敗也並非末日，重要的是有沒有勇氣繼續前進。」
有分析指出，退選對曾被視為共和黨新星的德桑提斯有如毀滅性打擊，有些人認為他花太多時間在攻擊川普，也有人認為他的團隊低估了另一位競爭對手海利，且無法採取任何有效措施，贏得川普鐵粉青睞。此外，也有捐款者透露，德桑蒂斯缺乏財政支持以維持競選活動。
《CNN》已過週末公布的一項民調顯示，川普在新罕布夏州的黨內初選獲得了50%的支持率，海利為39%，至於德桑提斯則僅有6%，比共和黨規定的10%最低門檻還要少。
海利的競選團隊表示，德桑提斯退選對她繼續投入選舉一事影響不大，因為他的民調支持率相對低，代表他所獲得的支持並不是非常重要，「這也意味著對不想要川普或拜登當總統的選民來說，現在確實只有另一個選擇。」
海利本人則希望通過將自己定位為「最有可能當選的候選人」，來吸引德桑提斯的部分支持者，因為他們也不想輸掉這場選戰：「我認為他們熱愛美國，想要一位新一代領導人出現。」
然而，儘管海利在黨內的民調遠高於德桑提斯，但要想打敗川普也還有一段距離，有分析認為，除非她能在要來的新罕布夏州初選取得明顯勝利，或至少拉近與川普的差距，否則很難找到繼續反對川普的理由，並說服捐助者自己仍是良好的投資，如此一來，共和黨的提名戰可能在實際開始前就會結束。