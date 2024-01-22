俄烏開打快2年、川普號稱能「24小時內結束」 澤倫斯基：很危險
美國前總統川普（Donald Trump）有望在今年的美國大選中重返白宮，若成真，無疑會對美國的外交政策產生重大影響，包含是否繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯。他近日在接受美媒採訪時就曾說，當選後將與俄烏2國總統會晤，聲稱：「他們都有弱點，也都有優點，24小時內戰爭就會平息，戰爭就會結束。」對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）回應，川普的吹噓「非常危險」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《美聯社》等外媒報導，澤倫斯基認為川普可能是出於選舉考量說出這些話，擔心川普領導的美國，或許會在沒有考慮烏克蘭感受的情況下，單方面實施行動，而川普所謂的「和平計畫」亦缺乏細節，害怕川普的解決方案，包含要烏克蘭向俄羅斯做出「重大讓步」。
澤倫斯基坦言，「即便他（川普）終結戰爭的構想不利於我國和人民，他還是會貫徹自己的想法。這讓我感到憂心」，一想到川普可能排除烏克蘭自行做出相關決策，仍讓他備感壓力。
不過，澤倫斯基表示，仍願意邀請有意調停戰爭的川普造訪烏克蘭，「如果你能夠在24小時終止戰爭，我想光是憑著這一點便足以來訪」，認為川普或許真的有什麼想法，也希望他能與烏方多交流。