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陶晶瑩辣杯杯與合夥人撕破臉！敗訴判賠315萬　她預告中午訴真相

▲陶晶瑩的品牌辣杯杯與合夥人鬧翻，法院判決她需賠償315萬元，公司遭到查封。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩的品牌辣杯杯與合夥人鬧翻，法院判決她需賠償315萬元，公司遭到查封。（圖／陶晶瑩臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人陶晶瑩和李李仁夫妻檔2022年自創麻辣燙品牌「辣杯杯」，進駐百貨業，曾創下3天完售的驚人業績，成功打響知名度。卻在去年8 月撤出美食街，改為網路銷售。如今卻被爆出內幕，陶晶瑩夫妻供貨的大股東因合作模式、廠商供貨及代工利潤問題鬧翻，雙方對簿公堂，法院日前判陶、李的公司敗訴，辣杯杯遭法院查封資產。對此，陶晶瑩今（22）日早上發文表示將在中午直播說清楚。

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▲陶晶瑩將在中午開直播說清楚。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩將在中午開直播說清楚。（圖／陶晶瑩臉書）
▲李李仁夫妻倆與辣杯杯股東陷入官司糾紛。（圖／陶晶瑩臉書）
▲李李仁夫妻倆與辣杯杯股東陷入官司糾紛。（圖／陶晶瑩臉書）
據《鏡週刊》報導，陶晶瑩及李李仁與吉品養生總經理劉吉仁等人合夥的辣杯杯公司，雙方卻因利潤等問題鬧翻，陶晶瑩指控劉吉仁賺差價掏空公司，涉嫌詐欺及背信，拒付貨款315萬元，還要對方退出經營，需無條件將股權贈送給陶晶瑩及李李仁。吉品養生公司控告辣杯杯公司，要求給付貨款315萬餘元，去年12月法官判決出爐。

▲陶晶瑩的品牌辣杯杯去年退出百貨進駐。（圖／陶晶瑩臉書）
▲陶晶瑩的品牌辣杯杯去年退出百貨進駐。（圖／陶晶瑩臉書）
法院認為，吉品養生公司確實有賣貨給辣杯杯公司，買賣之間賺取合理利潤是商業常規，不構成詐欺及背信，給劉吉仁不起訴處分。同時也判辣杯杯公司敗訴，應付款315萬餘元，劉吉仁已向法院聲請假執行要查封辣杯杯公司資產獲准。

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