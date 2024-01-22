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MLB／Cody Bellinger開62億大約太貴！大都會等降價願意出手搶人

▲Cody Bellinger正在自由市場尋求一份2億美元合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲Cody Bellinger正在自由市場尋求一份2億美元合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

近日根據美媒《FanNation》指出，紐約大都會（MLB）有意補強一位具有打擊火力的打者，其中大聯盟記者Mark Feinsand就透露，「市場上還有一位強打者Cody Bellinger，雖Bellinger在尋找至少2億美元（約62億台幣）的大約，但若是他願意降價，大都會將成為潛在買家。」

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記者Mark Feinsand表示，「Cody Bellinger是2019年的國聯MVP，上賽季更是拿下東山再起獎，使得洛杉磯天使、舊金山巨人、大都會都是潛在買家，但這些球團都不願意給出2億美元的大約，都在期盼Bellinger主動降價。」


雖大都會老闆Steven Cohen曾在休賽期表示，僅會在追求山本由伸時給出大約，但美媒《FanNation》分析表示，「簽下Cody Bellinger並不是當務之急，但近期Bellinger與大都會的關係備受外界關注，只要Bellinger願意降價，大都會將有很大的機會加入爭奪戰。」


Bellinger本季在芝加哥小熊表現大復活，整季交出打擊三圍0.307／0.356／0.525、OPS 0.881與26發全壘打的成績，便在季後獲得國聯東山再起獎，且更獲得兩項銀棒獎提名，經紀人Scott Boras則透露，「在今年冬季會議上，已經向各球團表示將尋求一份總額超過2億美元的合約。」


值得一提，《MLB TRADE RUMORS》表示，「Cody Bellinger為今年自由市場上第一好的野手，總排名為自由市場上，僅次於大谷翔平與山本由伸的第3大咖自由球員，預測將拿下一份12年2.64億美元（約84億台幣）。」

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