NBA／湖人拒用Reaves換老鷹Murray！連前冠軍成員Odam也不理解

NBA／不妙！老鷹一哥Trae Young遭肘擊腦震盪！將無限期缺陣比賽

▲老鷹主控Trae Young因腦震盪無限期掛免戰牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲老鷹主控Trae Young因腦震盪無限期掛免戰牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

亞特蘭大老鷹（NBA）今（22）日官方表示，陣中明星後衛Trae Young，因在昨（21）日對陣克里夫蘭騎士時，因遭Isaac Okoro意外肘擊臉部，在經過精密掃描後，Trae Young被診斷出有腦震盪情況，將無限期休戰歸隊尚無時間表。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（21）日比賽進行至末節時，Isaac Okoro在一次上籃時，面對Trae Young防守做出歐洲步時，手肘擊中Trae Young臉部，Trae Young並隨即在場上倒下，便直接走回休息室就沒再回歸比賽，老鷹球團隨即在今（22）日公布，Trae Young因腦震盪問題將無限期休戰。

NBA官方規定，只要球員被診斷出腦震盪，將受到腦震盪協議的規範，必須要符合聯盟檢查標準後，才能再次回歸比賽，也變相導致Trae Young的復出並沒有時間表，必須得等到Young符合聯盟標準才能復出。

目前老鷹戰績18勝24敗暫居東區第10，僅領先第11名的布魯克林籃網1場勝差，然而Trae Young本季39場出賽，場均能繳出26.9分10.8助攻3.0籃板1.4抄截，隨著Trae Young的缺陣，勢必為老鷹的戰力大打折扣。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  


NBA／湖人拒用Reaves換老鷹Murray！連前冠軍成員Odam也不理解

NBA／老鷹Dejounte Murray吸引多隊興趣　湖人打算重啟交易談判

NBA／湖人被爆正式對Dejounte Murray展開追求　已和老鷹展開談判

NBA／Haliburton瘋傳18助攻　溜馬150：116老鷹、對戰又是150+

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀