NBA／不妙！老鷹一哥Trae Young遭肘擊腦震盪！將無限期缺陣比賽
亞特蘭大老鷹（NBA）今（22）日官方表示，陣中明星後衛Trae Young，因在昨（21）日對陣克里夫蘭騎士時，因遭Isaac Okoro意外肘擊臉部，在經過精密掃描後，Trae Young被診斷出有腦震盪情況，將無限期休戰歸隊尚無時間表。
記者張志宇/綜合報導
昨（21）日比賽進行至末節時，Isaac Okoro在一次上籃時，面對Trae Young防守做出歐洲步時，手肘擊中Trae Young臉部，Trae Young並隨即在場上倒下，便直接走回休息室就沒再回歸比賽，老鷹球團隨即在今（22）日公布，Trae Young因腦震盪問題將無限期休戰。
NBA官方規定，只要球員被診斷出腦震盪，將受到腦震盪協議的規範，必須要符合聯盟檢查標準後，才能再次回歸比賽，也變相導致Trae Young的復出並沒有時間表，必須得等到Young符合聯盟標準才能復出。
目前老鷹戰績18勝24敗暫居東區第10，僅領先第11名的布魯克林籃網1場勝差，然而Trae Young本季39場出賽，場均能繳出26.9分10.8助攻3.0籃板1.4抄截，隨著Trae Young的缺陣，勢必為老鷹的戰力大打折扣。
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