北韓真的要開戰了？專家意見分歧　聚焦平壤「戰略方向調整」

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他們宣稱，北韓從2023年的高級官員聲明中，經常出現有關北韓正在為戰爭做準備的暗示，這些並不僅僅是「咆哮幾聲」，從過去1年的觀察成果來看，事態正往軍事方向發展。
美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）的東北亞問題專家奧姆（Frank Aum）也認為，北韓不再相信與美國進行談判有任何用處，至少按照拜登政府制定的條件是這樣。而且自2022年以來，也有跡象顯示，平壤正在重新調整其外交關係優先事項，包含加強與俄羅斯、中國的關係；上週北韓外務相崔善姬也在出訪俄羅斯時，達成雙方「在所有領域，包括敏感領域」發展關係的承諾。
眼見朝鮮半島緊張加劇，韓國總統尹錫烈也採取相對強硬的態度，並與美國定期舉行軍事演習，在奧姆看來，華府和首爾似乎認為，加強威懾和其他壓力，足以緩解緊張，但這些舉措正在增加風險，導致北韓更專注於發展自身威懾能力：「我們不明白的是，他（金正恩）如何看待他所處的這個世界？又是怎樣看待所謂的勝利？」
報導提到，即便平壤有誇大其軍事技術的嫌疑，但北韓過去幾年在飛彈和其他領域取得的實際進展表明，它或許已有能力實現部分野心。美國智庫「大西洋理事會」的一項研究顯示，雖然平壤知道自己幾乎無法在全面核戰中倖存，但它仍可能在未來10年內，找到有限的方式使用核武，以挑戰美韓同盟；平壤對自身核威懾力的信心日益增強，可能會讓它得以找到更多「升級局勢」的選項。
不過，並非所有專家都認同朝鮮半島將爆發戰爭的推測，韓國國防分析研究所的北韓軍事專家李浩良就表示，煽動性言論有助於北韓灌輸國家團結意識，「如果金氏政權真的做好備戰工作，它就會儲存武器和彈藥，而不是大量送到海外（俄羅斯）。」
位於首爾的北韓研究大學，校長楊武鎮也表示，北韓的常規武器能力仍然落後，維持戰爭所需的食品、燃料等基本資源亦長期短缺；此外，北韓尚未獲得中國和俄羅斯，對於其發動戰爭的全力支持：「破壞朝鮮半島的穩定，不一定符合北韓盟友的利益，特別是中國。」