台股早盤漲逾160點、緯創漲停 輝達黃仁勳現身台北！AI股又飆了
美國科技股領軍，輝達、超微、Meta再創歷史新高，美股上周五（19日）四大指數皆漲，其中費城半導體漲逾4%。台北股市今（22）日也開高走高，早盤漲逾160點，來到17849點附近，漲幅0.8%。而台積電領軍早盤漲7元，來到633元，漲幅0.6%。另外，AI教父輝達黃仁勳現身台北，AI概念股再度發威，像是緯創飆漲停，技嘉與廣達大漲6%，緯穎漲7%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上周五（19日）上漲395.19點，或1.05%，收37863.8點；那斯達克指數上漲255.32點，或1.7%，收15310.97點；標普500指數上漲58.87點，或1.23%，收4839.81點；費城半導體指數上漲169.14點，或4.02%，收4,375.65點。
受到美股激勵，台北股市今日開高走高，早盤漲逾160點，來到17849點附近，漲幅0.8%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲7元，來到633元，漲幅0.6%。其他重要電子股，如聯發科也強勢漲2%、群創漲逾1%。
由於美國科技股持續創高，再加上AI教父輝達黃仁勳現身台北，今日AI概念股也飆漲，像是緯創飆漲停，技嘉與廣達大漲6%，緯穎漲7%，仁寶與英業達漲3%，神達漲2%以上，宏碁與光寶科漲2%。散熱模組的業強飆漲停，安鈦克漲5%、奇鋐漲3%、建準漲近3%。IC封裝測試同樣強勢，台星科漲8%，華泰與雍智漲3到4%。