柯佳嬿加盟中國經紀公司！同門藝人默默無聞 粉絲瘋猜：入股了吧
金鐘視后柯佳嬿憑著《想見你》再創事業巔峰，還紅到中國去，近日她新加盟中國的經紀公司「樂享華悅文化」，除了該公司名氣不大之外，旗下的藝人中國網友也都沒聽過，柯佳嬿進門瞬間成為一姐，網友也猜測「柯姐應該是入股了吧」。
記者薛羽彤／綜合報導
樂享華悅文化18日發文宣布柯佳嬿加盟該公司，柯佳嬿的微博也同時轉發，附上3顆愛心證實此事。不過，該公司名氣小，旗下藝人也默默無名，令網友不解以柯佳嬿的地位，為何要加盟這間公司，有人猜測她可能入股，其他網友則表示，，「柯姐房貸是不是還沒還完」、「你們救了柯佳嬿的命了？」、「你是怎麼簽到我姊的啊」、「公司別的藝人一個認識的也沒有，柯姐簽的啥公司啊」；大部分粉絲仍喊話公司要幫柯佳嬿挑選好的劇本，讓她好好發展。
事實上，柯佳嬿曾出演過2部中國大陸戲劇，《聊齋新編》的《陸判》單元，以及去年播出的《極速悖論》扮演車隊工程師，在中國都反應平淡，如今加盟新公司，看來柯佳嬿有心要專注進攻中國市場。
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