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寒流襲台越晚越濕冷！明起「連3天跌破5度」　台北、新北小心大雨

▲寒流襲台今（22）日氣溫繼續下降、愈晚愈寒冷，明（23）日至週四（1月25日）清晨，部分平地的最低氣溫約可降至攝氏5度以下。（圖／記者張志浩攝）
▲寒流襲台今（22）日氣溫繼續下降、愈晚愈寒冷，明（23）日至週四（1月25日）清晨，部分平地的最低氣溫約可降至攝氏5度以下。（圖／記者張志浩攝）

記者張志浩/綜合報導

寒流襲台！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今（22）日氣溫繼續下降、愈晚愈寒冷，明（23）日至週四（1月25日）清晨，部分平地的最低氣溫約可降至攝氏5度以下，且今明兩天華南雲雨區東移，中部以北、東半部降雨明顯，中央氣象署也針對台北、新北、基隆發布「大雨特報」。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄說明，，今日「緩進式寒流」持續南下，預計在晚上觸及「寒流」定義（台北觀測站≦10度），沿海低溫降至攝氏7度，今下午起第2波水氣移入，降雨範圍逐漸擴大至中部以北及東半部，各地區氣溫分佈上，北部攝氏14降至7度，中部攝氏9至21度，南部攝氏10至24度，東部攝氏9至21度。

▲寒流將從今日一路影響至週四，明後兩天氣溫最低，中部以北、宜蘭僅有攝氏7至9度。（圖／中央氣象署提供）
▲寒流將從今日一路影響至週四，明後兩天氣溫最低，中部以北、宜蘭僅有攝氏7至9度。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮提醒，明日至週四清晨「寒流」籠罩，冷空氣勢力最強，各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至攝氏5度以下，明日中部以北及東半部有局部雨，天氣「極濕冷」，週三（1月24日）東半部有局部雨，天氣漸轉「極乾冷」，週四白天起至下週日（1月28日）寒流逐漸減弱、氣溫逐日回升，大台北多雲，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮也提及，今日下午至明日，北部雪線高度逐漸下降至1000公尺左右，中部雪線則在2000公尺左右，因此中部以北高山包括太平山、拉拉山、合歡山等降雪機率高；七星山、大屯山（1079公尺）也有降雪機率，陽明山公園（607公尺）海拔不夠高，固態降水如雨夾雪、冰霰、霧淞可以期待。

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