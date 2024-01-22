設計移動式醫院、重建爆炸後港口　台科大生斬獲多項國際大獎

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吳宛璇和周勤超摒棄傳統自上而下和自下而上的城市設計方案，而是採用合作式的城市規劃和設計，讓市民可以參與部分開放空間的決策，創造一個符合公眾利益和環境包容的城市空間。《RE-INTERTWINE: Rethinking Beirut Port》也獲得2022 WASA世界建築學生獎綜合表達能力類別(Two-League)的世界冠軍獎牌。
此外，他們在2020年COVID-19席捲全球時設計出《REGENERATE》，解決負壓病房短缺及應付未來緊急醫療需求的模組化醫院，讓使用者可以依需求搭建出相應的移動醫療空間，展現解決全球議題的決心。《REGENERATE》也獲得德國紅點、iF、美國建築大師獎等多項國際設計大獎，這些獲獎經驗也鼓勵他們不斷探索解決全球城市的環境與社會議題，並期許可以透過設計創造一個更公平的社會環境。
兩人提到，台科大的建築研究方法、參數化建模與設計、永續結構設計、版面設計等課程都相當重要，為他們在研究所學習期間打下堅實的基礎，也協助他們建立跨多項學科的協調設計能力，例如城市規劃、建築、景觀和互動設計。
兩人分享，在建築這條路上需找到成就感的來源，並確立自己的目標，保持「Stay Hungry, Stay Foolish」的心態，才能在建築的道路上走得更遠。
台科大指出，台灣的建築師執照相當難考，每年錄取率均不到10%，但劉曉曈在求學期間就通過專門職業及技術人員高等考試，順利取得建築師證書，領先其他學子一大步。
她也大方分享備考時的撇步，劉曉曈就讀研究所期間除了選擇個人較有興趣的課程外，也修習與考試相關的課程，讓她能在上課的同時可以複習考試內容。
劉曉曈指出，準備考試時需要妥善分配讀書的時間，「透過自律以及有效率的方式去執行讀書計畫，但同時也要讓自己適當的放鬆，才能提振精神來達成目標。」她也感謝指導教授邱奕旭，在過程中給予許多與業界接軌的設計思維，並提供許多資源讓她可以充分準備考試。
台科大表示，除了取得建築師執照之外，劉曉曈在實作方面的能力也不容小覷，她曾參加住都盃挑戰賽取得首獎，也曾參加美國建築大師國際競圖Architecture MasterPrize (AMP)，在Social Housing的類別獲得Student Winners。