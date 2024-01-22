網路轉賣開價5200元！搶買央行「龍年套幣」 有人4點到台銀卡位
寒流來襲，今（22）日起全台急凍，不過，不少人為了搶買中央銀行發行的「甲辰龍年生肖紀念套幣」，一早在台灣銀行總行就出現民眾拿著椅子、板凳排隊，就是為了銀行一開門營業，就可以買到「龍年套幣」 ，有民眾凌晨4點就從汐止到總行卡位搶頭香，拿到熱騰騰龍年套幣。不過，網路上也已有人刊出現貨轉賣，而且開價5200元，身價馬上漲了1.7倍。
記者顏真真／台北報導
相隔12年再發行中央銀行第3輪生肖紀念套幣系列的第8套「甲辰龍年生肖紀念套幣」，價格較去年兔年調漲100元，每套新台幣1900元，今年同樣委託台灣銀行銷售，還是採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，合計限量發行9萬套，網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套。
不過，網路預購已在1月8日上午10時先開放，4.5萬套全部銷售一空。今日再開放台銀臨櫃銷售，民眾可以前往台銀各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買，全部有4.5萬套，也讓不少人提前到台銀分行卡位，有些分行甚至昨天就有民眾卡位，台銀台北總行也有人凌晨4點就來排隊，順利搶得頭香拿到龍年套幣。
根據錢幣業者表示，由於預購熱絡，預期今年央行龍年生肖套幣有增值空間，只是可以增值多少？就看台銀臨櫃銷售的情況，若也銷售一空，想買也買不到，增值的空間就會比較大。而今日台銀臨櫃開賣後，現在馬上也已有人在網路現貨轉賣，而且開價5200元，為原價1900元的1.7倍。