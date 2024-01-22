蘋果Vision Pro遇危機！不只Netflix 這些公司也拒絕開發專屬App
蘋果最新推出的頭戴裝置Vision Pro於19日開始在美國預售，立即引起大批果粉搶購，甚至在開售5分鐘，就已擠爆伺服器，預售半小時實體店面直接售罄，甚至已有網購翻倍轉賣。許多人期待Vision Pro的相關應用，對此，Netflix、Spotify等公司已經決定不為Vision Pro開發專屬App，為此項產品的銷售再添變數。
記者鄭妤安／台北報導
Vision Pro於19日開始在美國預售，2月2日將正式上市，蘋果目前已公布預載的應用程式，供使用者能在第一時間使用，然而，卻傳出許多第三方App不願支援Vision Pro的消息。事實上，能提供Vision Pro的應用程式分成兩種，一種是原生App，另一種是iPad版App。
根據外媒報導指出，OTT巨擘Netflix已在短時間內證實，不會為Vision Pro推出專屬App，也不會支援iPad版，YouTube、Spotify、MLB、NFL、The New York Times等也隨後做出類似表態。Meta旗下的Instagram和Facebook也不會出現在Vision Pro的應用商店裡。
這些受歡迎的服務平台大多選擇觀望，外媒猜側，可能是不想在Vision Pro前景尚未明朗的情況下，過早投入太多資源。