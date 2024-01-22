Toyz「醋飯天條」被打到送醫！統神曝他慣用手段：一定故意的

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統神進一步點出，如果Toyz直播時在超哥面前說好吃，一定會被粉絲們罵，「觀眾就是要看他臭人嘛！」直言Toyz就是喜歡臭罵別人來做效果、衝流量，「想做效果嘛，效果做過頭就被扁囉！」
最後統神力挺超哥，「大快人心！爽！」但他也再次呼籲大家，做人要互相尊重包容。統神好友基隆東則在臉書批評，「嚴厲譴責暴力！暴力不能解決問題！可是可以解決嘴秋的人，超派！」酸味十足。
目前Toyz確定提告，超哥在有前科的情況下，被依傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事罪行移送法辦，21日下午由台北地檢署複訊後，裁定5萬元交保。不過超哥則對媒體表示，「對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓！」直指Toyz不安好心，就是故意的，專門講人壞話。
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