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Toyz「醋飯天條」被打到送醫！統神曝他慣用手段：一定故意的

▲視Toyz為世仇的「亞洲統神」張嘉航，直言Toyz一定是故意去刺激超哥換取流量。（圖／取自統神臉書）
▲視Toyz為世仇的「亞洲統神」張嘉航，直言Toyz一定是故意去刺激超哥換取流量。（圖／取自統神臉書）

記者詹鎰睿／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）20日晚間因跑到超哥海鮮店批評餐點難吃，結果遭到對方暴打，頭破血流緊急送醫，引發社會關注。對此，與Toyz有不共戴天之仇的「亞洲統神」張嘉航也在直播中發聲，直言Toyz一定是故意的，為了流量、為了效果故意去激怒超哥。

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統神昨（21）日晚間開直播指出，一般人吃飯或是叫外送，如果遇到難吃的餐廳，最多就是給店家一顆星，不然就是永遠不再叫這家餐廳，認為Toyz的方法太過偏激。統神接著反問大家，「為什麼Toyz要去超哥的餐廳？他一定是故意的，故意要去刺（有刺激、激怒意思）超哥。」

▲統神呼籲，互相尊重包容，認為Toyz就是故意的，為了流量臭人。（圖／統神YouTube）
▲統神呼籲，互相尊重包容，認為Toyz就是故意的，為了流量臭人。（圖／統神YouTube）
統神進一步點出，如果Toyz直播時在超哥面前說好吃，一定會被粉絲們罵，「觀眾就是要看他臭人嘛！」直言Toyz就是喜歡臭罵別人來做效果、衝流量，「想做效果嘛，效果做過頭就被扁囉！」

最後統神力挺超哥，「大快人心！爽！」但他也再次呼籲大家，做人要互相尊重包容。統神好友基隆東則在臉書批評，「嚴厲譴責暴力！暴力不能解決問題！可是可以解決嘴秋的人，超派！」酸味十足。

目前Toyz確定提告，超哥在有前科的情況下，被依傷害、殺人未遂、恐嚇、違反組織犯罪條例等4項刑事罪行移送法辦，21日下午由台北地檢署複訊後，裁定5萬元交保。不過超哥則對媒體表示，「對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓！」直指Toyz不安好心，就是故意的，專門講人壞話。

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▲Toyz到超哥日料餐廳用餐，結果超哥親臨現場跟Toyz大講道理，隨後兩人對話不愉快，Toyz也起身不用餐，叫超哥一起到店外談。（圖/Toyz直播）
▲Toyz當著超哥面前批評餐廳難吃，引發對方不滿，在街上大打出手。（圖／Toyz直播）
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