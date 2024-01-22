寒流來了！什麼情形能放「低溫假」、薪水怎麼算　6大QA一次看

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「低溫假」定義？什麼情況下可以放？
依照現行的「天然災害停止上班及上課作業辦法」第3條，符合一定標準就能夠放假的災害類別只有「風災」、「水災」、「震災」、「土石流及大規模崩塌災害」、「其他天然災害」，並沒有所謂的「低溫假」。
但根據第8條，其他天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、必須撤離或疏散時，縣市首長得發布停止上班及上課，因此，若寒流及低溫造成了以上情形，縣市首長就可以宣布停班課。
地方政府是否能自行評估？
勞動部指出，現行的規定天災只有風災、水災、地震、土石流等等，低溫並不在範圍內，但縣市政府，可以根據狀況裁量決定要不要放假。
台北市教育局日前也表示，22日白天起寒流南下且持續降溫，請各級學校首長掌握天氣資訊，可依據上述作業辦法「學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課」辦理，若決定停班停課，要報教育局備查。另外，新北市長侯友宜表示請教育局針對各學校狀況評估，以學生安全為最大考量。
2016年1月霸王級寒流襲台，桃園、宜蘭有12間學校受積雪影響宣布停班停課。
上班族能放「低溫假」嗎？
「天然災害停止上班及上課作業辦法」僅適用政府機關及學校，民間企業並不適用。但勞動部職安署指出，已訂定「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，雇主在寒流期間要多關心勞工、留意勞工保暖措施及身體狀況，若未依相關法令規定，採取低氣溫環境作業各項安全衛生及應變措施，導致勞工罹災，將依法查處究辦，最高可處3萬至30萬元罰鍰。
「低溫假」薪水怎麼算？
根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，若勞工居住所在地或通勤路線所屬縣市首長宣布停止上班，勞工可以不出勤，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分。
若勞工應雇主要求而出勤，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。
戶外作業的勞工沒「低溫假」怎麼辦？
勞動部職安署說明，雇主應訂定並執行職業安全衛生管理計畫，採取必要的安全衛生措施，防止職業災害。寒流來襲，對於戶外作業的勞工，雇主應特別注意低氣溫作業風險，採取必要應變措施，如穿戴保暖衣物或防護具、實施工作調配等、建立伙伴互助系統、實施低氣溫作業危害預防教育訓練及規劃人員身體狀況不適之緊急處置等適當措施，戶外作業的勞工，最高可處15萬元罰鍰。
夏天炎熱有「高溫假」嗎？
台灣現階段未有法制化方式規範高溫停班停課。行政院人事行政總處2013年邀請醫療、法律專家學者與衛生福利部、勞動部、交通部中央氣象局及其他機關開會後獲共識，因高溫難以明確定義，政府機關現階段不適合以法制化方式規範高溫停班停課；但勞動部職安署長鄒子廉曾在立法院指出，高溫假在國外非常少見，連美國都未訂相關規範，會再搜集更多資料做比對，同時也呼籲，雇主應做好預防熱危害之措施。
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